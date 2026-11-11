Game thủ nặng 117 kg 'lột xác' thành HLV gym ở Ninh Bình

Từng chơi game 18-20 tiếng mỗi ngày, Trần Tiến Mạnh giảm từ 117 kg xuống 68 kg và vào top 5 hạng mục dành cho người mới ngay lần đầu thi thể hình.

Từng nặng 117 kg, Mạnh hiện sở hữu thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi.

Ngày 7/11, Trần Tiến Mạnh (33 tuổi, quê Ninh Bình) lần đầu bước lên sân khấu Giải vô địch Thể hình Tự nhiên WNBF Việt Nam tại Hà Nội. Anh nặng khoảng 68 kg khi thi đấu và lọt vào nhóm 5 người đứng đầu hạng mục Men’s Physique Novice.

"Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, bởi nó đánh dấu hành trình vượt qua chính mình sau những năm tháng sống thiếu lành mạnh", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước khi trở thành huấn luyện viên thể hình, Mạnh từng nặng 117 kg. Có thời gian, anh ngồi trước máy tính 18-20 tiếng mỗi ngày, đến bữa vợ thường mang cơm tới tận bàn để anh vừa ăn vừa chơi game.

Đơn thuốc hơn 16 triệu đồng

Sau khi kết hôn năm 2013, Mạnh bắt đầu tăng cân. Game vừa là sở thích, vừa là công việc mang lại thu nhập nên anh dành phần lớn thời gian trước màn hình. Anh thường chơi đến 7-8h sáng, ngủ tới đầu giờ chiều rồi lại ngồi vào máy tính.

Các bữa ăn của Mạnh chủ yếu có thịt, ít rau. Khi chơi khuya, anh thường ăn thêm mì tôm, gà rán, pizza và uống nước ngọt có ga. Có thời điểm, anh nặng 117 kg, trong khi cao 1,71 m.

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình, Mạnh bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, chân tay bủn rủn đến mức gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Theo lời anh, đó là một lần bị hạ đường huyết. Tình trạng tương tự lặp lại, gia đình thúc giục anh đi khám.

Mạnh cho biết kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và huyết áp thấp. Bác sĩ khuyên anh giảm cân, thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhìn đơn thuốc hơn 16 triệu đồng, Mạnh nói anh choáng váng. Lúc ấy, hai vợ chồng cũng đã nhiều năm mong có con.

Mạnh bắt đầu bằng những bài tập tìm trên YouTube. Anh lên sân thượng bật nhảy, nâng cao đùi, nhảy dây. Có bài mới tập được khoảng 2 phút, anh đã phải dừng lại để thở. Không ít lần Mạnh nản, bỏ tập rồi bắt đầu lại khi được vợ và người thân động viên.

Mạnh nặng khoảng 68 kg khi thi đấu và lọt vào nhóm 5 người đứng đầu hạng mục Men’s Physique Novice.

Sau khi giảm khoảng 10 kg, Mạnh bắt đầu đau đầu gối và bàn chân khi tập các bài bật nhảy. Anh chuyển sang tập gym, kết hợp đi bộ và đạp xe. Anh cũng thử nhịn ăn, uống trà giảm cân và cắt hẳn tinh bột trước khi nhận ra mình khó duy trì những cách này.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi), vợ Mạnh, vẫn là người chuẩn bị các bữa ăn cho chồng. Thực đơn gia đình có thêm rau xanh, thịt nạc, ức gà, đùi gà bỏ da, thịt bò và tôm. Mạnh ăn tinh bột trở lại và duy trì tập luyện. Cân nặng của anh dần về khoảng 75-80 kg. Anh cho biết các chỉ số sức khỏe cũng cải thiện.

Trong những năm sau đó, vợ chồng Mạnh lần lượt đón hai con, Chip và Bin. “Đó là cảm xúc vỡ òa. Cả hai vợ chồng tôi đã khóc rất nhiều”, anh nhớ lại.

“Anh cứ thi xong rồi về với gia đình”

Mạnh bắt đầu chia sẻ quá trình giảm cân trên mạng xã hội. Từ việc kể lại kinh nghiệm của mình, anh nhận ra mình thích hướng dẫn người khác tập luyện và quyết định theo nghề huấn luyện viên cá nhân.

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, năm 2023, Mạnh nhận chứng nhận huấn luyện viên cấp II do Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam cấp. Anh hiện có phòng gym riêng tại địa phương. Theo Mạnh, một số học viên của anh đã giảm 30-40 kg, có người giảm khoảng 50 kg.

Mạnh chuyển sang làm huấn luyện viên cá nhân sau khi chia sẻ quá trình giảm cân trên mạng xã hội.

Có lúc nản tập, Mạnh lại mở game để giết thời gian. Anh kể mình sớm nhận ra đã hết muốn quay về nhịp sinh hoạt trước kia. Công việc huấn luyện viên và phòng gym cũng giúp anh có thu nhập ổn định hơn để chăm lo cho vợ, hai con và mẹ. Trước đó, vợ chồng anh còn phụ thuộc khá nhiều vào bố mẹ.

Để chuẩn bị cho lần đầu thi đấu, Mạnh dành 4-5 tháng tập luyện và kiểm soát cân nặng song song với công việc huấn luyện viên. Có ngày anh làm việc từ 7h đến 23h30. Một số buổi tập trong giai đoạn này kéo dài 4-5 tiếng, theo lời Mạnh.

Anh chia khẩu phần thành 4 bữa mỗi ngày, thay cơm trắng bằng khoai lang, ăn cùng ức gà, thịt bò hoặc tôm và hạn chế món chiên rán. Mạnh kể có lúc anh trở nên nóng tính trong giai đoạn siết cân. Khi thấy chồng áp lực trước cuộc thi, chị Hằng chỉ nói: “Anh cứ thi xong rồi về với gia đình”.

“Có lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc hoặc siết cân qua loa để kịp lên sân khấu. Nhưng tôi vẫn cố giữ kỷ luật đến phút cuối, bởi đã quyết định thi đấu thì phải nghiêm túc với mục tiêu của mình”, Mạnh kể.

Khi bước lên sân khấu ngày 7/11, Mạnh nhẹ hơn khoảng 49 kg so với thời điểm nặng nhất.

Huấn luyện viên Nguyễn Thế Sơn (trái) chúc mừng Trần Tiến Mạnh sau lần đầu anh thi đấu tại WNBF Việt Nam.

Huấn luyện viên Nguyễn Thế Sơn, người hỗ trợ Mạnh chuẩn bị cho giải, cho biết trước cuộc thi, học trò của anh chưa từng trải qua một giai đoạn tập tăng cơ bài bản. Theo anh Sơn, Mạnh còn có thể cải thiện chất lượng cơ bắp và độ hoàn thiện hình thể nếu tiếp tục thi đấu.

Với Mạnh, lần đầu lên sân khấu là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất kể từ ngày anh bắt đầu tập trên sân thượng. “Tôi từng nghĩ mình không thể thay đổi vì đã quá béo và quen với lối sống cũ. Nhưng khi nghiêm túc với sức khỏe, tôi nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn thế”, anh chia sẻ.