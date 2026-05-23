Galaxy A07, Galaxy A57 5G chính hãng đang có giá rất tốt dịp hè 2026

Samsung Galaxy A07 5G và Galaxy A57 5G chính hãng đều đang có giá bán rất tốt thời điểm hè 2026. Đây được xem là 2 dòng máy chủ lực của dòng Galaxy A series trong năm nay.

Dòng Galaxy A07 và A57 đang phủ sóng ở phân khúc smartphone giá rẻ và tầm trung.

Theo tham khảo từ hệ thống cửa hàng điện thoại Viettablet - Chiến Thần Định Giá, các dòng sản phẩm dòng Galaxy A series chính hãng như Galaxy A07, A17, A57…đang có giá bán giảm khá mạnh. Bên cạnh đó nhu cầu của người mua cũng đang có xu hướng tăng cao.

Samsung Galaxy A07, A06 và A16 5G: Những “lựa chọn quốc dân”

Nếu cần một chiếc điện thoại cân bằng hơn giữa trải nghiệm và hiệu năng, Samsung Galaxy A07 với giá khởi điểm từ 2,3 triệu đồng là lựa chọn dễ tiếp cận. Sản phẩm được cải thiện thiết kế, thời lượng pin và khả năng đa nhiệm so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là Samsung Galaxy A07 5G ở mức 3,4 triệu đồng cho bản chính hãng mới nguyên seal. Đây được xem là “điểm rơi” khá hấp dẫn khi người dùng vừa có màn hình lớn, pin 6.000 mAh siêu khỏe, vừa có kết nối 5G và cấu hình đủ dùng cho các nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới.

Theo ghi nhận của Viettablet, ở mức 1,7 triệu đồng, Galaxy A06 hiện là một trong những smartphone Samsung rẻ nhất trên thị trường. Sản phẩm hướng tới người dùng cơ bản như học sinh, người lớn tuổi hoặc người có nhu cầu nghe gọi, xem YouTube và lướt mạng xã hội.

Trong khi đó, Samsung Galaxy A06 5G có giá chỉ từ 2,4 triệu đồng lại mở ra sự khác biệt lớn nhờ hỗ trợ kết nối 5G. So với bản 4G, Galaxy A06 5G lại có lợi thế về tốc độ truy cập Internet, khả năng dùng lâu dài với Dimensity 6300 mạnh hơn, tần số quét cao hơn và tối ưu hơn cho người dùng trẻ.

Ở nhóm giá quanh mức 3 triệu đồng, Galaxy A16 và A16 5G đang nổi lên như những model dễ bán nhất của Samsung. Galaxy A16 đang có giá từ 2,6 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại hơn đáng kể so với dòng A0x. Sản phẩm tập trung vào trải nghiệm ổn định, màn hình 6,7 inch lớn và camera đủ chụp ảnh cơ bản.

Galaxy A17 và A17 5G ghi nhận mức giá chưa đến 3 triệu đồng tại Viettablet.

Trong khi đó, Galaxy A16 5G chỉ nhỉnh hơn khoảng 200.000 đồng, lên mức 2,8 triệu đồng nhưng mang đến lợi thế lớn về tốc độ kết nối, hiệu năng và khả năng chống rung khi quay. Đây cũng là lý do nhiều đại lý bán lẻ đánh giá Galaxy A16 5G sẽ là “điện thoại quốc dân” trong năm nay.

Khi ngân sách nâng lên trên 3 triệu đồng, chúng ta có Samsung Galaxy A17 với giá từ 3,4 triệu đồng mang đến màn hình FHD+ đẹp hơn, camera cải thiện và khả năng xử lý mượt mà.

Đặc biệt, Samsung Galaxy A17 5G ở mức 3,7 triệu đồng được xem như một lựa chọn hợp lý cho sinh viên hoặc nhân viên văn phòng cần một thiết bị ổn định để làm việc, học tập online và giải trí.

Mạnh hơn, kết nối tốt hơn với Galaxy A26 5G và Galaxy A36, A37

Với mức 4,2 triệu đồng, Galaxy A26 5G là mẫu điện thoại đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của dòng Galaxy A. Sản phẩm được nâng cấp toàn diện về vi xử lý Exynos 1380 phục vụ chơi game phổ biến, màn hình lớn Super AMOLED 120 Hz chất lượng cao hơn và tích hợp chuẩn kháng nước IP67.

Galaxy A26 5G phù hợp cho người dùng trẻ cần smartphone đa dụng để học tập, làm việc, chụp ảnh và giải trí. Đây cũng là phân khúc Samsung bắt đầu đầu tư mạnh về camera AI và tối ưu phần mềm.

Với mức giá 6,1 triệu đồng, Galaxy A36 được nâng cấp màn hình Super AMOLED 120 Hz, tốc độ xử lý từ Snapdragon 6 Gen 3 và camera 50 MP. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng trẻ yêu thích giải trí, xem phim và chơi game.

Cao hơn là Samsung Galaxy A37 5G ở mức khoảng 8 triệu đồng. Đây là model sở hữu thiết kế cận flagship, màn hình Super AMOLED siêu sáng cùng hiệu năng Exynos 1480 đủ sức cạnh tranh với nhiều gaming phone tầm trung.

Galaxy A56, A57: “Át chủ bài” cận cao cấp của Samsung

Ở nhóm giá cao nhất trong dòng Galaxy A hiện nay, Galaxy A56 có giá 7,7 triệu đồng, trong khi Galaxy A57 lên tới 9,9 triệu đồng. Đây là hai model được Samsung đầu tư mạnh về thiết kế, camera và AI.

Samsung Galaxy A56 và A57 mạnh mẽ về cấu hình và các tính năng AI thông minh.

Galaxy A56 nổi bật với sự cận bằng từ giá bán và hiệu năng mạnh, phù hợp cho người dùng muốn trải nghiệm gần với dòng Galaxy S nhưng tiết kiệm chi phí hơn.

Trong khi đó, Samsung Galaxy A57 5G được xem như “vua phân khúc cận cao cấp” của dòng Galaxy A. Máy sở hữu cấu hình mạnh với Exynos 1680, camera 50 MP nâng cấp và nhiều tính năng AI phục vụ chụp ảnh, hậu kỳ và tối ưu thời lượng pin.

Nhìn chung, Galaxy A vẫn là dòng sản phẩm đáng mua ở thời điểm hiện tại. Điểm mạnh lớn của dòng máy này không nằm ở cấu hình khủng, mà đến từ sự ổn định, thương hiệu và phần mềm dài lâu. Với dải sản phẩm trải dài từ phổ thông đến cận cao cấp và mức giá đang giảm mạnh tại thị trường Việt Nam, Galaxy A vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn mua sắm smartphone Android chính hãng, dễ sử dụng và ít rủi ro.