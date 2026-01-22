Gabriel Jesus chưa bị lãng quên

Sau một thập kỷ rẽ sang con đường khác, Gabriel Jesus trở lại Giuseppe Meazza, ghi dấu ấn trước Inter Milan tại Champions League rạng sáng 22/1 và nhắc lại câu chuyện dang dở của cả hai.

Gabriel Jesus đang cố gắng lấy lại phong độ.

Mười năm trước, Gabriel Jesus từng ở rất gần Inter. Khi ấy, Suning vừa tiếp quản CLB, tham vọng lớn, ngân sách sẵn sàng. Inter chấp nhận chi 30 triệu euro cho Palmeiras, coi Jesus là bước nhảy vọt cho dự án mới. Mọi thứ tưởng như đã xong.

Một cuộc gọi thay đổi số phận

Nhưng bóng đá hiếm khi đi theo những đường thẳng. Một cuộc điện thoại từ Pep Guardiola đã đổi hướng sự nghiệp của chàng trai 19 tuổi.

Manchester City xuất hiện, trả 32 triệu euro, con số tương đương đề nghị của Inter. Jesus chọn dự án của Pep Guardiola, nơi anh được hứa hẹn phát triển trong một môi trường kiểm soát bóng, pressing và cạnh tranh đỉnh cao.

Inter, trong nỗ lực “chữa cháy”, quay sang Gabigol. Lịch sử sau đó đã rất rõ ràng. Jesus giành danh hiệu, khẳng định vị thế ở châu Âu. Gabigol thất bại, rời lục địa già trong lặng lẽ. Hai lựa chọn, hai ngã rẽ, hai số phận.

Bởi vậy, khi Gabriel Jesus trở lại Giuseppe Meazza trong màu áo Arsenal, câu chuyện không chỉ là một trận Champions League. Đó là ký ức, là tiếc nuối, là lời nhắc về những quyết định định hình cả một thập kỷ.

Gabriel Jesus lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Inter Milan.

Gabriel Jesus bước vào trận gặp Inter không phải với vị thế của một ngôi sao được tung hô. Trước đó, anh trải qua quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp. Chấn thương dây chằng chéo trước từng khiến anh biến mất khỏi sân cỏ, đánh mất nhịp độ và vị thế tại Arsenal.

Sự đầu tư 80 triệu euro của Arsenal cho Viktor Gyökeres là tín hiệu rõ ràng. Jesus không còn là trung tâm tuyệt đối trong kế hoạch.

Tương lai của tiền đạo người Brazil bị đặt dấu hỏi, nhất là khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến năm 2027. Những tin đồn ra đi bắt đầu xuất hiện, dù nội bộ Arsenal phủ nhận khả năng chia tay ngay trong tháng 1.

Trong bối cảnh đó, Champions League trở thành sân khấu để Jesus tự lên tiếng. Trước Inter, anh không chỉ ghi bàn. Anh chơi với sự tự tin, sắc bén và bản lĩnh của một tiền đạo từng chinh chiến ở những đỉnh cao nhất. Hai khoảnh khắc quyết định tại Meazza không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là lời khẳng định: Gabriel Jesus chưa hề hết thời.

Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy cho thấy anh vượt qua rào cản tâm lý sau chấn thương. Di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh, xử lý gọn gàng trong vòng cấm, những phẩm chất từng làm nên thương hiệu của Jesus trở lại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc mọi người rằng anh vẫn là một tiền đạo đẳng cấp.

Inter, Arsenal và ngã rẽ phía trước

Sự trớ trêu của bóng đá nằm ở chỗ: Jesus tìm lại ánh hào quang trước chính đội bóng từng theo đuổi anh đầu tiên. Inter hôm nay đã rất khác Inter của năm 2016. Ổn định hơn, thực dụng hơn, và đủ sức cạnh tranh ở châu Âu. Nhưng ký ức về “cú trượt” Gabriel Jesus vẫn khiến nhiều người ở Giuseppe Meazza chạnh lòng.

Jesus tìm lại ánh hào quang trước chính đội bóng từng theo đuổi anh đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, màn trình diễn tại Milan mở ra nhiều kịch bản cho tương lai của Jesus. Anh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 4, độ tuổi chín muồi với một tiền đạo. Premier League vẫn là điểm đến quen thuộc, nhưng khả năng sang Italy không còn là điều viển vông. Serie A luôn biết cách hồi sinh những tiền đạo giàu kỹ thuật và tư duy chiến thuật.

Guardiola đã rẽ sang con đường khác với Haaland. Arsenal đang trong giai đoạn tái cấu trúc hàng công. World Cup 2026 đang đến gần, và bất kỳ cầu thủ Brazil nào cũng hiểu rằng phong độ ổn định ở cấp CLB là điều kiện tiên quyết để được trao cơ hội. Trong bức tranh ấy, Gabriel Jesus không thể đứng yên.

Điều đáng nói là, ở thời điểm hiện tại, anh không còn là “cậu bé triển vọng” của mười năm trước. Jesus hiểu rõ giá trị của bản thân, hiểu môi trường nào phù hợp, và hiểu rằng mỗi quyết định tiếp theo có thể là quyết định lớn cuối cùng của sự nghiệp đỉnh cao.

Gabriel Jesus từng từ chối Inter để đi theo tiếng gọi của Guardiola. Mười năm sau, anh trở lại Giuseppe Meazza với tư cách người định đoạt trận đấu. Bóng đá luôn vận hành bằng những vòng lặp kỳ lạ như thế. Và câu chuyện của Jesus là minh chứng rõ ràng: không phải mọi lựa chọn đều có thể quay lại sửa sai, nhưng luôn có những khoảnh khắc để khẳng định rằng con đường mình đã đi không hề vô nghĩa.