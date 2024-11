G-Dragon gây tranh cãi

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc G-Dragon nhắc tới người có quá nhiều ồn ào như Yang Hyun Suk khi nhận giải MAMA là không phù hợp.

Sports Khan đưa tin G-Dragon đang bị chỉ trích vì cảm ơn Yang Hyun Suk tại lễ trao giải MAMA diễn ra cách đây ít ngày ở Nhật Bản.

Cụ thể, khi chiến thắng hạng Music Visionary Of The Year, G-Dragon chia sẻ: "Tôi rất biết ơn Mnet và các quan chức đã trao giải cho tôi cũng như những fan và các thành viên luôn ở bên tôi để ngày ý nghĩa này có thể tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người tôi muốn cảm ơn, đầu tiên là anh Hyun Suk và gia đình YG. Tiếp đó là gia đình Galaxy Corporation và The Black Label. Nhiều người đã giúp đỡ tôi. Đặc biệt, các VIP (tên fan Big Bang) đã giúp tôi có được giải thưởng hôm nay. Tôi không chắc mình có thể nhận được giải thưởng này một lần nữa hay không, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ nó vào năm sau”.

G-Dragon tại lễ trao giải MAMA. Ảnh: MAMA.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc nam rapper bày tỏ lòng biết ơn với người tai tiếng như Yang Hyun Suk đã đẩy anh vào những tranh cãi. Khán giả cho rằng G-Dragon có thể cảm ơn riêng thay vì nhắc tên cựu CEO họ Yang trong một lễ trao giải lớn như MAMA.

Cư dân mạng khi nghe lời phát biểu của G-Dragon đã có phản ứng tiêu cực. “Tôi không hiểu nổi trường hợp này”, “Họ đang phớt lờ mọi tranh cãi?”, “Tại sao anh ấy lại nhắc đến Yang Hyun Suk?”, “Yang Hyun Suk vẫn đang bị xét xử”, Sports Khan trích dẫn bình luận của công chúng.

Yang Hyun Suk bị buộc tội đánh bạc ở nước ngoài vào năm 2019 và bị phạt 15 triệu won. Vào thời điểm đó, Yang Hyun Suk bị truy tố về tội đánh bạc trong 24 lần ở Las Vegas và Ma Cao. Ngoài ra, Yang Hyun Suk bị cáo buộc thuyết phục và đe dọa nhân chứng, tức cựu thực tập sinh Han Seo Hee rút lại lời khai chống lại B.I. Cựu thực tập sinh từng khai B.I - cựu thành viên nhóm iKON - mua ma túy vào năm 2016. Vụ kiện tụng kéo dài suốt nhiều năm.

Mới đây, Yang Hyun Suk bị truy tố vì mang đồng hồ xa xỉ trị giá hàng trăm triệu won từ nước ngoài vào Hàn Quốc mà không nộp thuế, theo Yonhap News. Nhà sản xuất của YG Entertainment bị cáo buộc nhận hai chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền trị giá tổng cộng 241 triệu won từ một công ty ở Singapore vào tháng 9 và mang chúng vào Hàn Quốc mà không khai báo với hải quan. Trong phiên tòa mới đây, Yang phủ nhận cáo buộc và cho biết ông được thuê quảng cáo chiếc đồng hồ.