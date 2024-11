Diễn viên 'Squid Game' chia tay bạn trai sau 9 năm yêu

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi vừa xác nhận đường ai nấy đi. Hai ngôi sao đã có 9 năm hẹn hò.

Trưa 26/11, tờ Star News đưa tin 2 diễn viên Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi chia tay sau 9 năm hẹn hò. Đại diện từ công ty quản lý của Jung Ho Yeon, Saram Entertainment xác nhận thông tin với Star News: "Đúng là Jung Ho Yeon đã chia tay Lee Dong Hwi. Họ quyết định trở về làm đồng nghiệp tốt của nhau".

Hai ngôi sao thừa nhận mối quan hệ của họ vào năm 2016. Trong suốt những năm bên nhau, hai người không ngại thể hiện tình cảm với đối phương. Thậm chí, sau khi trở thành ngôi sao toàn cầu thông qua Squid Game, Jung Ho Yeon đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bạn trai rất tự hào về cô.

Lee Dong Hwi và Jung Ho Yeon xác nhận chia tay. Ảnh: TV Report, ZUM.

Lee Dong Hwi xuất hiện trong chương trình giải trí Kwak Jun-bin's World Driver's Restaurant 2 của ENA được phát hành vào tháng 8. Trong chương trình, Lee Dong Hwi hỏi một tài xế taxi anh gặp ở Los Angeles, Mỹ: "Bạn có biết Squid Game không?". Sau đó, nam diễn viên khoe một nhân vật nữ trong bộ phim do chính bạn gái của anh thể hiện. Ngoài ra, Lee Dong Hwi tâm sự Jung Ho Yeon là bạn gái và cũng là người bạn thân nhất của anh.

Lee Dong Hwi vừa qua đóng vai chính Kim Sang Soon trong bộ phim truyền hình MBC Trưởng phòng điều tra 1958, kết thúc vào tháng 5. Anh đang gặp gỡ khán giả thông qua chương trình giải trí của tvN Living in a Rented Room in Finland. Sắp tới, anh tái xuất lĩnh sân khấu với vai Wiesler trong vở kịch The Lives of Other. Lee Dong Hwi sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim Hồi đáp 1988, The Handmaiden, Cộng sự bất đắc dĩ...

Jung Ho Yeon sinh năm 1994, khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó trở thành ngôi sao toàn cầu qua phần 1 của Squid Game. Nhờ đó, cô tiến vào thị trường Hollywood thông qua dự án Disclaimer được phát hành trên Apple TV + vào tháng trước.