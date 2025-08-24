Fulham 0-0 Man Utd: Bruno đá hỏng phạt đền

|
MU nhập cuộc hứng khởi.
Tỷ số: Fulham 0-0 Manchester United
Diễn biến chính:
- Phút thứ 1, Matheus Cunha tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà.
- Phút thứ 2, Cunha phối hợp ăn ý với Mason Mount, trước khi đặt lòng đưa bóng đi trúng cột.
- Phút thứ 10, Bruno tung cú sút xa khiến thủ môn Bernd Leno phải vất vả cứu thua.
- Phút 13, Altay Bayindir băng ra kịp thời để đánh bại Joshua King trong pha đối mặt.
- Phút 14, sau pha phát bóng của Bayindir, Cunha khống chế gọn rồi dứt điểm từ cự ly gần nhưng Leno đã cứu thua xuất sắc.
- Phút 16, Bayindir bị khuất tầm nhìn nhưng vẫn kịp đổ người, cản cú dứt điểm chìm vào góc xa của Alex Iwobi.
- Phút 36, trọng tài tham khảo video làm chậm và cho MU hưởng phạt đền sau tình huống Mason Mount bị Calvin Bassey kéo ngã trong vùng cấm.
- Phút 38, Bruno tung cú đá mạnh từ cự ly 11 m đưa bóng đi thẳng lên khán đài.
Thông tin trận đấu:
- Huấn luyện viên Marco Silva của Fulham chỉ bị Manchester City (13) đánh bại nhiều hơn Manchester United (thắng 4, hòa 1, thua 9).
- Fulham chỉ thắng 4 trong số 23 trận sân nhà gần nhất tại Premier League diễn ra vào Chủ Nhật (hòa 5, thua 14).
- Manchester United chỉ giữ sạch lưới một lần trong tám trận sân khách gần nhất tại Premier League.
- Manchester United chỉ thắng 3 trong số 23 trận sân khách gần nhất tại London ở Premier League, và cả ba chiến thắng đều diễn ra trước Fulham.
Thông tin lực lượng:
- Andre Onana trở lại nhưng chỉ ngồi dự bị cho Altay Bayindir.
- Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui vắng mặt vì chấn thương.
- Rasmus Hojlund không được đăng ký, chờ bến đỗ mới.
Sơ đồ chiến thuật
