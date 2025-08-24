Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fulham 0-0 Man Utd: Bruno đá hỏng phạt đền

  • Chủ nhật, 24/8/2025 22:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 24/8, đội trưởng của MU đá penalty lên thẳng khán đài ở phút 38.

MU nhập cuộc hứng khởi.

Tỷ số: Fulham 0-0 Manchester United

Diễn biến chính:

  • Phút thứ 1, Matheus Cunha tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà.
  • Phút thứ 2, Cunha phối hợp ăn ý với Mason Mount, trước khi đặt lòng đưa bóng đi trúng cột.
  • Phút thứ 10, Bruno tung cú sút xa khiến thủ môn Bernd Leno phải vất vả cứu thua.
  • Phút 13, Altay Bayindir băng ra kịp thời để đánh bại Joshua King trong pha đối mặt.
  • Phút 14, sau pha phát bóng của Bayindir, Cunha khống chế gọn rồi dứt điểm từ cự ly gần nhưng Leno đã cứu thua xuất sắc.
  • Phút 16, Bayindir bị khuất tầm nhìn nhưng vẫn kịp đổ người, cản cú dứt điểm chìm vào góc xa của Alex Iwobi.
  • Phút 36, trọng tài tham khảo video làm chậm và cho MU hưởng phạt đền sau tình huống Mason Mount bị Calvin Bassey kéo ngã trong vùng cấm.
  • Phút 38, Bruno tung cú đá mạnh từ cự ly 11 m đưa bóng đi thẳng lên khán đài.

Thông tin trận đấu:

  • Huấn luyện viên Marco Silva của Fulham chỉ bị Manchester City (13) đánh bại nhiều hơn Manchester United (thắng 4, hòa 1, thua 9).
  • Fulham chỉ thắng 4 trong số 23 trận sân nhà gần nhất tại Premier League diễn ra vào Chủ Nhật (hòa 5, thua 14).
  • Manchester United chỉ giữ sạch lưới một lần trong tám trận sân khách gần nhất tại Premier League.
  • Manchester United chỉ thắng 3 trong số 23 trận sân khách gần nhất tại London ở Premier League, và cả ba chiến thắng đều diễn ra trước Fulham.

Thông tin lực lượng:

  • Andre Onana trở lại nhưng chỉ ngồi dự bị cho Altay Bayindir.
  • Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui vắng mặt vì chấn thương.
  • Rasmus Hojlund không được đăng ký, chờ bến đỗ mới.

Sơ đồ chiến thuật

Fulham dau MU anh 1

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Thủ môn Bỉ bỏ trận, chờ kiểm tra y tế ở MU

Thủ môn Senne Lammens không ra sân cho Royal Antwerp, giữa lúc anh chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng gia nhập Manchester United.

3 giờ trước

Duy Anh

Fulham đấu MU Ngoại hạng Anh Fulham Fulham MU Premier League Sesko

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý