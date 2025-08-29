FPT trao thưởng 1 triệu USD với sản phẩm AI đóng góp cho đất nước

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize nhằm vinh danh các sản phẩm AI do người Việt phát triển, bắt đầu trao từ năm 2026.

Giải thưởng lớn của FPT nhằm vinh danh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển. Ảnh: Tuấn Anh.

Mức 1 triệu USD là giá trị lớn nhất tại Việt Nam cho giải thưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những sản phẩm và giải pháp AI được phát triển bởi người Việt Nam. Các sản phẩm được trao giải phải tạo ra những đột phá cho kinh tế xã hội và mang lại tác động tích cực bền vững cho cộng đồng.

Theo FPT, chương trình sẽ diễn ra trong 3 năm liên tiếp từ 2026. Liên minh AI Âu Lạc đảm nhận vai trò bảo trợ cho giải thưởng này. Hội đồng chuyên môn bao gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài giá trị tiền thưởng, các cá nhân và tổ chức đoạt giải sẽ nhận được sự cố vấn từ FPT. Họ cũng được hỗ trợ kết nối để mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế thông qua Liên minh AI Âu Lạc.

"Chúng tôi tin tưởng Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, chia sẻ.

Ông Trương Gia Bình cho biết thêm giải thưởng này cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Mục tiêu là cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước.

"Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới", chủ tịch FPT cho biết.

FPT là một trong những công ty tiên phong về nghiên cứu, phát triển AI tại Việt Nam. AI hiện được xác định là một trong 5 công nghệ trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn của FPT, bên cạnh bán dẫn, công nghệ phần mềm ôtô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tập đoàn cũng đang sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư và chuyên gia AI, cùng với 2 nhà máy trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản cùng với NVIDIA.

Tháng 6 vừa qua, FPT khởi xướng thành lập Liên minh AI Âu Lạc, quy tụ hơn 20 tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu và trường đại học.