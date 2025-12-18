FPT Play có phương án để xem Ngoại hạng Anh giá tốt

Là đơn vị duy nhất sở hữu quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, song đại diện FPT Play tiết lộ sẽ sớm công bố mô hình hợp tác liên quan bản quyền giải đấu.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi K+ rút lui, FPT Play gây bất ngờ khi công bố sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh 5,5 mùa giải tại Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng với doanh nghiệp sau nhiều năm chờ đợi.

Để thu hút người dùng, FPT Play chú trọng chiến lược mang giải đấu đến từng người hâm mộ thông qua các gói cước giá hợp lý, phát sóng chuẩn 4K và mô hình hợp tác mới. Vị lãnh đạo khẳng định đã tính toán kỹ để khai thác tối đa bản quyền Ngoại hạng Anh.

Cột mốc quan trọng với FPT Play

Theo ông Hoàng Việt Anh, bóng đá luôn có sức hút lớn với khán giả Việt Nam. Trong đó, Ngoại hạng Anh là giải đấu uy tín, thu hút đông đảo người xem. Việc sở hữu bản quyền giải đấu là mong muốn từ lâu của doanh nghiệp.

"Với cá nhân tôi, 10 năm ở FPT Telecom là 10 năm chúng tôi ấp ủ mong muốn sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian ấy, cơ hội chưa đến khi K+ vẫn làm tốt vai trò nắm bản quyền giải đấu tại Việt Nam. Chỉ đến khi K+ tuyên bố rút lui gần đây, doanh nghiệp mới có cơ hội. Không chỉ FPT Play mà còn nhiều đơn vị trong và ngoài nước cùng quan tâm.

Trước khi rút khỏi Việt Nam, K+ có thời gian kinh doanh không hiệu quả, một trong số đó đến từ chi phí bản quyền Ngoại hạng Anh. Đây cũng là bài toán của FPT Telecom trong kế hoạch mua lại bản quyền giải đấu.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Hoàng Việt Anh cho rằng điểm khác biệt của FPT Play so với K+ đến từ nền tảng phục vụ rộng lớn gồm hàng triệu người dùng Internet, hàng triệu khách hàng đơn lẻ sử dụng app FPT Play trên thiết bị cá nhân.

"K+ đã làm rất tốt câu chuyện sản xuất và phát sóng những năm qua, nhưng sự khác biệt rõ ràng về quy mô tập khách hàng là câu trả lời then chốt cho vấn đề hiệu quả... Chúng tôi đã tính toán rất kỹ, và hoàn toàn tự tin khi bước vào cuộc chơi này", ông chia sẻ.

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 5,5 mùa. Ảnh: FPT Play.

Với lượng người dùng có sẵn, Chủ tịch FPT Telecom nhấn mạnh thông điệp mang Ngoại hạng Anh đến mọi gia đình Việt Nam. Ngoài cung cấp gói cước với giá hợp lý, nền tảng còn cân nhắc kế hoạch bán gói xem lẻ theo trận và hợp tác chia sẻ bản quyền.

"Tại thời điểm này, FPT Telecom, FPT Play là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền sản xuất, phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi từ trước đến nay là luôn mở rộng cơ hội làm việc cùng đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là đối tác trong nước", ông Hoàng Việt Anh chia sẻ. Đại diện FPT Telecom tiết lộ sẽ sớm "công bố mô hình hợp tác với các đối tác tại Việt Nam".

FPT Telecom cũng nắm bắt nhu cầu xem lẻ từng trận của người dùng. Hiện tại, nền tảng vẫn ưu tiên ổn định việc cung cấp thuê bao theo tháng, quý và cả mùa, việc bổ sung gói lẻ theo trận có thể triển khai trong thời gian tới.

Ông Hoàng Việt Anh nhấn mạnh sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh là cột mốc quan trọng với FPT Play, nhưng không phải tất cả trong chiến lược nội dung.

Ngoài bóng đá, nền tảng này có chiến lược mở rộng các nội dung về thể thao nói chung, bên cạnh chương trình giải trí thông qua đối tác trong và ngoài nước.

Xem lậu "sẽ tiếp tục nhức nhối"

Dù có lợi thế nền tảng, FPT Telecom vẫn phải đối diện 2 thách thức lớn của thị trường nội dung số Việt Nam: hiệu quả kinh doanh và vi phạm bản quyền.

Nói về bài toán này, ông Hoàng Việt Anh nhìn nhận thương vụ bản quyền Ngoại hạng Anh không cần có lợi nhuận ngay lập tức, bởi các khoản đầu tư giá trị lớn cần thời gian dài.

"Chúng tôi đã tính toán và rất tự tin rằng với quãng thời gian sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam (5,5 mùa), thời gian đó đủ đem lại lợi ích cho FPT Telecom", ông chia sẻ.

Đại diện FPT Telecom nhấn mạnh người dùng Việt Nam ngày càng sẵn sàng chi tiền để xem nội dung mong muốn. Dựa trên các nghiên cứu độc lập, xu thế truyền hình trả tiền tại Việt Nam tăng trưởng tốt, không chỉ FPT Play mà còn các nền tảng như Netflix hay VieOn.

"Điều đó chứng minh xu thế khách hàng chấp nhận trả tiền để xem nội dung đang tăng. Từ đó, chúng tôi có đủ cơ sở tin rằng sẽ có thêm nhiều khách hàng tham gia thị trường truyền hình trả tiền trong thời gian tới", vị lãnh đạo nói thêm.

Để khai thác tối đa bản quyền, ông Hoàng Việt Anh nhắc lại việc sẵn sàng làm việc cùng đối tác để giải đấu tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tận dụng quảng bá trên mạng xã hội.

Ông Hoàng Việt Anh cho rằng vi phạm bản quyền vẫn là vấn đề nhức nhối. Ảnh: Phương Lâm.

Đại diện FPT Telecom cho rằng thị hiếu khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, đang quen thuộc với việc xem nội dung trên nền tảng xã hội nhiều hơn nền tảng truyền thống.

Thời gian gần đây, FPT Play và FPT Telecom ghi nhận thành công nhất định khi chú trọng phát triển hệ sinh thái nội dung trên mạng xã hội như Facebook và YouTube, thông qua các kênh chuyên biệt về bóng đá, thể thao nói chung.

Về vấn nạn xem lậu, ông Hoàng Việt Anh thừa nhận đây là thực tế "đã, đang và sẽ tiếp tục nhức nhối", bất chấp nỗ lực từ các cấp chính quyền, nhà mạng và các đơn vị liên quan.

"Việt Nam là thị trường rất lớn về góc độ dân số. Tuy nhiên, một trong những lý do nhiều hãng và giải đấu chưa nhìn nhận tiềm năng của chúng ta đến từ vi phạm bản quyền", ông Hoàng Việt Anh nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đưa ra 3 chiến lược để góp phần giảm thiểu vi phạm bản quyền, đặc biệt với bóng đá Anh. Đầu tiên là hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách, cơ quan chức năng để tăng cường bảo vệ bản quyền tại Việt Nam, đồng thời thực thi, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế về việc bảo vệ bản quyền.

Tiếp theo, FPT có thể tận dụng lợi thế nhà mạng, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo vệ bản quyền. Cuối cùng là cung cấp các gói dịch vụ hợp lý, giá cả vừa phải để thuyết phục người dùng ủng hộ nội dung bản quyền.

Dù vậy, đại diện FPT Telecom thừa nhận chừng đó chưa đủ. Ông kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng như các công ty công nghệ và nhà đài trong việc bảo vệ bản quyền, nhằm cải thiện hình ảnh Việt Nam trên thị trường thể thao quốc tế.

Phát sóng 4K, áp dụng công nghệ tương tác

Để phục vụ người dùng, vị lãnh đạo tiết lộ FPT Play đã chuẩn bị cẩn thận đội ngũ, phương tiện sản xuất nội dung cho Ngoại hạng Anh. Nền tảng dự kiến phát sóng trận đấu với độ phân giải 4K, xây dựng đội ngũ bình luận viên đông đảo và chất lượng.

FPT Play cũng có kế hoạch áp dụng phân tích dữ liệu để nắm bắt sở thích, thị hiếu của người dùng, từ đó dùng AI đề xuất nội dung phù hợp. Bên cạnh đó là công nghệ tương tác 2 chiều, giúp khán giả tham gia nêu ý kiến khi theo dõi trận đấu.

"Chúng tôi mong muốn rằng việc ứng dụng công nghệ mới có thể đem đến trải nghiệm khác biệt, giúp người hâm mộ thưởng thức trọn vẹn những trận đấu chất lượng cao từ giải Ngoại hạng Anh", ông Hoàng Việt Anh nhấn mạnh.

Các gói cước hỗ trợ xem Ngoại hạng Anh của FPT Play.

Ngoại hạng Anh cũng được xem như "chất liệu" giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng trung thành, đồng thời thu hút người dùng mới. Đại diện FPT Telecom cho biết khi xem nội dung trên FPT Play thông qua Internet FPT, nền tảng sẽ có cơ chế riêng để đảm bảo chất lượng hình ảnh, nội dung cao nhất.

"Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của khách hàng. Nhưng mong muốn của chúng tôi là cung cấp hệ sinh thái đầy đủ để đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Vì vậy, khi khách hàng xem nội dung FPT Play nói chung, trong đó có giải Ngoại hạng Anh, trên nền tảng Internet của FPT Telecom thì chúng tôi sẽ có cơ chế riêng để nhận biết và đảm bảo chất lượng tốt, trải nghiệm tuyệt vời nhất", ông Hoàng Việt Anh nói thêm.

Vị lãnh đạo nhắc lại mục tiêu cải thiện trải nghiệm xem Ngoại hạng Anh với khán giả Việt thông qua các gói cước hợp lý. Dù vậy, ông cũng mong muốn sự hợp tác từ phía người dùng để tăng bảo vệ bản quyền.