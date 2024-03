Ford Ranger ‘gánh’ cả phân khúc bán tải Việt, Toyota Hilux gây bất ngờ

Mẫu bán tải của Ford tiếp tục là cái tên bán tốt nhất phân khúc. Dù vậy, doanh số chung của nhóm xe bán tải đã giảm đáng kể trong tháng đầu năm.

Ford Ranger là một trong 2 ôtô du lịch sở hữu doanh số trên 1.000 xe trong tháng đầu năm. Ảnh: Bối Hạ.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường ôtô Việt Nam đã có khởi đầu năm mới tương đối chậm chạp khi doanh số đạt 19.243 xe trong tháng 1, tương đương mức sụt giảm 50% so với kỳ báo cáo cuối năm 2023.

Người Việt giảm mua xe, Ford Ranger vẫn bán ổn

Phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam hiện là sân chơi của 5 mẫu xe, bao gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 và Toyota Hilux.

Ở tháng cuối năm ngoái, tổng lượng tiêu thụ bán tải tại Việt Nam đạt 2.360 xe, với Ford Ranger là cái tên dẫn đầu khi sở hữu doanh số 1.912 xe.

Bước sang tháng đầu năm 2024, Ford Ranger vẫn là cái tên được ưa chuộng nhất trong phân khúc bán tải, đồng thời cùng với Mitsubishi Xpander là một trong 2 mẫu xe sở hữu doanh số trên 1.000 xe trong tháng 1. Tuy vậy, lượng tiêu thụ 1.143 xe của Ford Ranger đã là mức sụt giảm hơn 40% so với kỳ báo cáo liền trước.

Kết thúc tháng đầu năm, tổng doanh số toàn phân khúc bán tải ở thị trường Việt Nam đạt 1.315 xe, tức chỉ tương đương gần 56% lượng tiêu thụ mà phân khúc này sở hữu ở kỳ báo cáo tháng 12/2023.

Người Việt giảm mua bán tải, Ford Ranger vẫn bán tốt Doanh số phân khúc bán tải trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 12/2023 Tháng 1/2024 Ford Ranger xe 1912 1143 Mitsubishi Triton

332 149 Isuzu D-Max

47 18 Mazda BT-50

62 5 Toyota Hilux

7 0

Trong số này, Ford Ranger với doanh số 1.143 xe gần như đã “gánh” cả phân khúc, bởi lượng tiêu thụ của riêng “vua bán tải” đã chiếm gần 87% tổng doanh số nhóm xe bán tải tại thị trường Việt trong tháng đầu năm.

Nhìn chung, cả 5 đại diện trong phân khúc bán tải đều giảm rõ rệt về doanh số trong tháng đầu năm. Mitsubishi Triton sở hữu doanh số 149 xe, Isuzu D-Max đạt lượng tiêu thụ 18 xe, Mazda BT-50 cũng có 5 xe hoàn tất bàn giao đến tay khách hàng Việt trong tháng 1.

Đáng chú ý, Toyota Hilux gây bất ngờ khi trắng doanh số ở kỳ báo cáo đầu năm. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng Việt chỉ có duy nhất lựa chọn phiên bản 2.4L 4x2 AT khi mua bán tải Toyota Hilux.

Chờ đợi gì ở phân khúc bán tải?

Nhìn chung, đà giảm doanh số của cả phân khúc bán tải trong tháng đầu năm cũng không gây ra quá nhiều bất ngờ.

Sức mua suy yếu của toàn thị trường ôtô Việt Nam nói chung và phân khúc bán tải nói riêng đã phần nào phản ánh những khó khăn của nền kinh tế, khiến thu nhập khách hàng bị ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến quyết định mua xe.

Dù vậy, phân khúc bán tải vẫn được kỳ vọng sẽ có những diễn biến sôi động hơn trong phần còn lại của năm 2024 nhờ sự ra mắt của các phiên bản mới.

Năm ngoái, Ford đã mang về biến thể Raptor của mẫu bán tải được ưa chuộng nhất Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong năm nay, hãng xe Mỹ cũng xác nhận sẽ sớm đưa về phiên bản Stormtrak của Ford Ranger để bổ sung tính đa dạng, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh cho dòng xe này.

Ford Ranger sắp có thêm phiên bản Stormtrak tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Theo thông tin từ đại lý, Ranger Stormtrak sẽ được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản là 4x2 và 4x4. Tại thị trường Thái Lan, Ford Ranger Stormtrak được định vị ở phân khúc cao hơn bản Wildtrak. Phiên bản này vẫn dùng động cơ Bi-turbo 2.0L, sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Tương tự bản Wildtrak, Ranger Stormtrak cũng dùng hộp số tự động 10 cấp.

Trong khi đó dù trắng doanh số ở tháng đầu năm, Toyota Hilux vẫn nhận được nhiều kỳ vọng trong giai đoạn còn lại của năm 2024. Gần đây, Toyota xác nhận sẽ sớm bổ sung thêm 2 phiên bản cho mẫu bán tải duy nhất của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Dự kiến từ quý II/2024, Toyota Hilux sẽ “chinh chiến” tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT Adventure. Sau khi chính thức quay lại thị trường Việt hồi đầu năm ngoái, mẫu xe bán tải này chỉ đang giới thiệu với duy nhất phiên bản 4x2 AT, đi kèm mức giá 852 triệu đồng và sở hữu sức bán tương đối hạn chế.

Toyota cho hay phiên bản 4x2 MT của bán tải Hilux dự kiến có giá niêm yết 668 triệu đồng khi chính thức ra mắt thị trường Việt. Mức giá này khá tương đồng với phiên bản XLS 2.0 4x2 MT của Ford Ranger (từ 665 triệu đồng) nhưng lại nhỉnh hơn các đối thủ khác như Mazda BT-50 (từ 554 triệu đồng), Mitsubishi Triton (từ 650 triệu đồng) lẫn Isuzu D-Max (từ 650 triệu đồng).

Toyota Hilux sắp có thêm phiên bản mới tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Các đại diện còn lại trong phân khúc như Mazda BT-50, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max nhìn chung vẫn sở hữu lượng tiêu thụ khá ổn định. Trong số này, chỉ Mitsubishi Triton thỉnh thoảng ghi nhận doanh số vài trăm xe ở một số kỳ báo cáo nhất định, còn Mazda BT-50 và Isuzu D-Max lại tỏ ra tương đối chật vật khi chỉ bán được vài chục xe mỗi tháng.

Gần như Ford Ranger sẽ tiếp tục là cái tên dẫn dắt doanh số của toàn phân khúc bán tải, còn vị trí thứ hai nhiều khả năng sẽ lại thuộc về Mitsubishi Triton trong năm 2024.

Những biến động về doanh số, nếu có, sẽ chỉ xảy ra một khi hãng xe hoặc đại lý triển khai ưu đãi và khuyến mại, từ đó giải quyết sơ bộ những băn khoăn về kinh tế từ khách hàng, đồng thời kích thích nhu cầu mua xe.