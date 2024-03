Hyundai Creta có giá mới, bản Tiêu chuẩn dưới 600 triệu đồng

Toàn bộ phiên bản của Hyundai Creta được điều chỉnh giá bán theo chiều hướng giảm, cao nhất 41 triệu đồng.

Hyundai Creta có giá bán mới, khởi điểm thấp nhất phân khúc. Ảnh: Bối Hạ.

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, Hyundai Creta sẽ có giá niêm yết mới kể từ tháng 3. Mẫu SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2023 sẽ được giảm giá 40-41 triệu đồng tùy phiên bản, đưa mức giá khởi điểm về dưới 600 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản 1.5 AT Tiêu chuẩn của Hyundai Creta sẽ có giá niêm yết mới ở mức 599 triệu đồng, tương đương mức giảm 41 triệu đồng so với giá bán cũ. Phiên bản 1.5 AT Cao cấp cũng có mức giảm giá tương đương, đưa giá xe về 699 triệu đồng.

Riêng phiên bản 1.5 AT Đặc biệt được điều chỉnh giá niêm yết giảm 40 triệu đồng, hiện có giá 650 triệu đồng.

Phiên bản Giá bán cũ (triệu đồng) Giá bán mới (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) Hyundai Creta 1.5 AT Tiêu chuẩn 640 599 -41 Hyundai Creta 1.5 AT Đặc biệt 690 650 -40 Hyundai Creta 1.5 AT Cao cấp 740 699 -41

Như vậy, chỉ không lâu sau khi Mitsubishi Xforce được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá niêm yết về mức khởi điểm 599 triệu đồng, Hyundai Creta cũng được thương hiệu xe Hàn Quốc tiến hành động thái tương tự.

Ở thời điểm hiện tại, Mitsubishi Xforce và Hyundai Creta đang là 2 mẫu SUV hạng B có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam, đều khởi điểm ở mức 599 triệu đồng.

Trước đó, Toyota Yaris Cross cũng được Toyota điều chỉnh giá niêm yết từ đầu năm, giảm cao nhất 80 triệu đồng ở phiên bản sử dụng động cơ xăng. Tuy vậy, mẫu SUV nhập khẩu của Toyota vẫn chưa phải là mẫu xe có giá bán thực sự hấp dẫn trong phân khúc khi đang được niêm yết 650 triệu đồng ở bản chạy xăng và 765 triệu đồng với phiên bản HEV.

Năm ngoái, Hyundai Creta đã vượt qua Toyota Corolla Cross để trở thành SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mà Creta đạt được sau 12 tháng của năm vừa rồi là 10.719 xe, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với lượng tiêu thụ 10.485 xe mà Toyota Corolla Cross sở hữu.

Ở tháng đầu năm mới, Honda HR-V bất ngờ vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong phân khúc để trở thành SUV đô thị bán chạy nhất. Honda xác nhận đã bàn giao thành công 801 xe HR-V cho khách hàng Việt Nam, giúp mẫu xe này đồng thời vượt qua Honda City và Honda CR-V để trở thành ôtô bán chạy nhất của thương hiệu trong tháng 1.