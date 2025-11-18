Flycam cảnh Nha Trang ngập trắng, cầu bị lũ cuốn sập

Trong cuộc họp khẩn về tình hình ngập lụt và sạt lở tại Khánh Hòa sáng 18/11, Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, cho biết tình trạng mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/11. Mực nước sông Cái dâng cao do lượng nước đổ về từ các hồ chứa ở thượng nguồn, đồng thời gây ngập ở nhiều khu vực như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, Diên Khánh… Hình ảnh sông Cái Nha Trang từ trên cao chụp khoảng 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.