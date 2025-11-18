Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Flycam cảnh Nha Trang ngập trắng, cầu bị lũ cuốn sập

  • Thứ ba, 18/11/2025 16:32 (GMT+7)
Nhịp sống thường ngày của người dân phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh... bị đảo lộn khi nước lũ bủa vây sau 2 ngày mưa dồn dập.

Toàn cảnh Nha Trang bị nước lũ bủa vây Sáng 18/11, một số khu vực vùng trũng như Tây Nha Trang và nhiều phường ở tỉnh Khánh Hòa rơi vào tình trạng ngập nặng. Nhiều hộ dân bị cô lập, đảo lộn cuộc sống.
ngap lut khanh hoa anh 1

Trong cuộc họp khẩn về tình hình ngập lụt và sạt lở tại Khánh Hòa sáng 18/11, Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, cho biết tình trạng mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/11. Mực nước sông Cái dâng cao do lượng nước đổ về từ các hồ chứa ở thượng nguồn, đồng thời gây ngập ở nhiều khu vực như phường Tây Nha Trang, xã Diên Điền, Diên Khánh… Hình ảnh sông Cái Nha Trang từ trên cao chụp khoảng 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.
ngap lut khanh hoa anh 2

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, cho biết cầu Phú Kiểng bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng. Thời điểm xảy ra sự việc, may mắn không có người bị thương vong. Hình ảnh chụp một phần cầu Phú Kiểng lúc bị cuốn trôi, khoảng 7h sáng 17/11. Ảnh: Hoàng Tourguide.

ngap lut khanh hoa anh 3

Khoảng 9h sáng 18/11, Nha Trang ngớt mưa. Người dân ở phường Tây Nha Trang (địa điểm ngập lụt nặng nhất) tranh thủ bơm nước từ trong ngõ ra ngoài. Trước đó, khu vực này ngập nặng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước cục bộ. Ảnh: Hoài Bão.

ngap lut khanh hoa anh 4

Hình ảnh chụp một hộ dân sinh sống gần sông Cái bị ngập nặng lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.

ngap lut khanh hoa anh 5

Một người dân băng qua ngã tư ngập nước tại phường Nha Trang (địa phận Vĩnh Thái cũ) 7h30 sáng 18/11. Ảnh: Phạm Hưng.

ngap lut khanh hoa anh 6

Dưới chân cầu Bình Tân, ngư dân buộc bỏ lại con thuyền ngập quá nửa thân trong trận lụt 17h chiều 17/11. Đây là cây cầu bắc qua sông Tắc kết nối người dân hai đầu đường Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang). Ảnh: Phạm Hưng.

ngap lut khanh hoa anh 7

Trong khi đó, tại xã Diên Khánh, khu vực dân cư ở hai đầu cầu Thành - một trong số cây cầu huyết mạch trên địa bàn - chứng kiến cảnh ngập nặng, gần chạm mép thành cầu. Hình ảnh chụp một góc cầu lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.

ngap lut khanh hoa anh 8

Xã Diên Điền nằm bên cạnh sông Cái có 10 thôn bị ngập, trong đó 6 thôn bị cô lập hoàn toàn. Hình ảnh chụp xã Diên Điền lúc 16h ngày 17/11. Ảnh: Amazing Nha Trang.

ngap lut khanh hoa anh 9

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai tỉnh Khánh Hòa cảnh báo mưa to đến rất to trong hôm nay (18/11) và có khả năng tiếp tục trong ngày 19/11. Hình ảnh chụp xã xã Diên Điền (địa phận Diên Phú cũ). Ảnh: Amazing Nha Trang.

