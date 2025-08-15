Florian Wirtz tạo cơn sốt

Premier League 2025/26 sắp khởi tranh, và Florian Wirtz, bản hợp đồng bom tấn của Liverpool, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trước trận ra mắt gặp AFC Bournemouth vào rạng sáng ngày 16/8.

Cơn sốt áo đấu Wirtz không chỉ là hiện tượng bóng đá mà còn hòa quyện với văn hóa đặc trưng của Liverpool.

Theo Sky Sports, chiếc áo số 7 mang tên Wirtz đang khuấy đảo thị trường trang phục thể thao tại Anh và phá vỡ kỷ lục doanh số áo đấu của Liverpool, biến anh thành biểu tượng mới của đội đương kim vô địch Premier League. Cùng với Hugo Ekitike và các tân binh khác, Wirtz thổi bùng một cơn sốt chưa từng có tại thành phố cảng Merseyside.

Doanh số bán áo đấu của Liverpool tăng vọt hơn 700% so với mùa trước, với các đơn hàng đến từ 150 quốc gia. Một nhân viên cửa hàng tại Liverpool tiết lộ với The Times rằng khoảng 42.000 áo đấu Wirtz đã được bán ra chỉ trong 60 phút đầu tiên mở bán, khiến dịch vụ in tên và số áo bị quá tải gần một tuần.

Áo đấu sân nhà của Liverpool, đặc biệt phiên bản in tên Wirtz, trở thành tâm điểm tại các cửa hàng ở Anfield và Royal Albert Dock, nơi người hâm mộ xếp hàng dài tương tự như khi chụp ảnh bên tượng The Beatles.

Ngoài ra, số lượng lớn đơn hàng mua áo đấu của Wirtz cũng đến từ thương mại điện tử, cho thấy sức hút toàn cầu của tân binh người Đức. Đến thời điểm khai màn mùa giải gặp Bournemouth, áo đấu Wirtz mới được in bổ sung trở lại, nhưng cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Wirtz cũng đã vượt qua Mohamed Salah về doanh số áo đấu trong 7 ngày đầu tiên ra mắt bộ áo mới, thành tích chưa từng có trong lịch sử Liverpool.