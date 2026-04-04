Flick phá lệ vì Raphinha

HLV Hansi Flick chấp nhận để Raphinha ở lại Brazil hồi phục tinh thần sau chấn thương, đồng thời tính đến Gavi như một lựa chọn cho hành lang trái.

Barcelona chịu tổn thất đáng kể khi Raphinha dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia và phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu cầu thủ này lập tức trở lại CLB để kiểm tra, HLV Hansi Flick đồng ý một quyết định khác thường: cho phép Raphinha ở lại Brazil vài ngày.

Chiến lược gia người Đức không né tránh vấn đề. “Chấn thương là một phần của bóng đá và cuộc sống, chúng tôi phải chấp nhận”, ông nói.

Sự vắng mặt của Raphinha chắc chắn là tổn thất đáng kể của Barcelona, nhưng Flick không vì thế mà tỏ ra lo âu

Flick cho biết đã trao đổi trực tiếp với Giám đốc Thể thao Deco trước khi đưa ra quyết định. Theo đó, Barcelona ưu tiên yếu tố tâm lý, để Raphinha ở bên gia đình nhằm ổn định tinh thần sau cú sốc chấn thương.

“Chúng tôi nói chuyện qua video và thống nhất để cậu ấy nghỉ ngơi ở Brazil. Đôi khi phải đưa ra những quyết định khác biệt”, Flick lý giải.

Trong bối cảnh thiếu vắng một trong những thủ lĩnh trên hàng công, bài toán nhân sự ở cánh trái trở thành ưu tiên. Marcus Rashford được xem là phương án hàng đầu. Flick khẳng định ông hài lòng với tiền đạo này, dù anh vừa trải qua giai đoạn gặp vấn đề thể trạng.

“Đây là cơ hội lớn cho cậu ấy”, HLV người Đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Fermin Lopez và Dani Olmo cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Tuy nhiên, cái tên gây chú ý là Gavi. Tiền vệ trưởng thành từ La Masia từng chơi hiệu quả trong vai trò “cánh trái ảo” dưới thời Xavi Hernandez.

So với Raphinha, Gavi không mạnh ở những pha bứt tốc phía sau hàng thủ, nhưng lại đóng góp nhiều hơn vào lối chơi tập thể. Phương án này giúp Barcelona giữ được cấu trúc tấn công quen thuộc, đồng thời tạo điều kiện để Fermín tiếp tục phát huy ở vị trí hộ công, nơi anh thể hiện sự thoải mái và hiệu quả nhất thời gian qua.