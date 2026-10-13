Flavors Awards 2026 tôn vinh các cột mốc định hình bức tranh 'Thời vị'

Flavors Awards 2026 vừa diễn ra tại khách sạn Le Méridien Saigon, vinh danh các cá nhân, địa điểm, thương hiệu, ý tưởng nổi bật góp phần định hình diện mạo F&B Việt Nam.

Bước sang mùa giải thứ 6 với chủ đề “Thời vị - The Flavors of Our Time”, chương trình ghi nhận chuyển động của ngành thông qua ba hệ thống giải thưởng gồm Flavors Grand Prize, Vietcetera Editor’s Picks và Flavors Collection.

Khởi nguồn từ Bánh Mì Awards năm 2018, Flavors Awards từng bước mở rộng thành hoạt động thường niên kết nối cộng đồng F&B Việt Nam. Ba hệ thống giải thưởng mang đến những góc nhìn khác nhau, từ đánh giá của giới chuyên môn, trải nghiệm của đội ngũ biên tập đến lựa chọn của cộng đồng.

Flavors Awards 2026 mang chủ đề “Thời vị - The Flavors of Our Time”.

Điểm nhấn của Flavors Awards 2026 là Flavors Grand Prize - hệ thống giải thưởng được đánh giá bởi giới chuyên môn thông qua hai vòng lựa chọn. Các đề cử được Insider Group xem xét trước khi Grand Jury chấm điểm để xác định top 3 và cái tên chiến thắng ở từng hạng mục.

Ở nhóm giải thưởng dành cho mô hình kinh doanh và sản phẩm, ST25 by KOTO được vinh danh tại hạng mục “Concept F&B của năm”; “Across the Table” Luxury Dining Series by JW Marriott nhận giải “Chiến dịch F&B của năm” và Mộc Châu Creamery - Mộc Châu Milk giành giải “Sản phẩm F&B của năm”.

Trong lĩnh vực ẩm thực, Chapter Dining nhận giải “Ẩm thực Việt đương đại của năm”, trong khi Chef Shozo Tsuruhara, Chef Owner & Executive Chef, FUME được vinh danh là “Gương mặt triển vọng của năm”. Các giải thưởng dành cho địa điểm lần lượt gọi tên Là Việt Coffee ở hạng mục “Quán cà phê của năm”, PAPI tại “Điểm đến nightlife của năm” và Amanoi với danh hiệu “Khách sạn của năm”.

Nhiều đại diện tiêu biểu của ngành F&B Việt Nam được vinh danh tại buổi lễ.

Hai danh hiệu “Nhà hàng của năm” và “Đầu bếp của năm” lần lượt thuộc về POT AU PHO 2.0 và Chef Sakal Phoeung, khép lại danh sách 10 đại diện được vinh danh tại Flavors Grand Prize 2026.

Bên cạnh Flavors Grand Prize, Vietcetera Editor’s Picks công bố 8 lựa chọn từ đội ngũ biên tập Vietcetera, dựa trên quá trình trực tiếp trải nghiệm và khám phá các địa điểm F&B. Giải thưởng ghi nhận dấu ấn về kỹ nghệ, sáng tạo, trải nghiệm và khả năng xây dựng bản sắc thương hiệu.

Trong đó, Le Comptoir Đà Nẵng nhận “Giải Kỹ nghệ - The Craft Award”; Kỷ Vật được vinh danh tại “Giải Khám phá - The Discovery Award”; OM nhận “Giải Tiên phong - The Pioneer Award” và NÔM Dining giành “Giải Trải nghiệm - The Experience Award”.

Sự kiện tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối cho các đại diện ngành F&B Việt Nam.

Bốn giải thưởng còn lại lần lượt thuộc về Quán Bụi với “Giải Câu chuyện thương hiệu - The Storyteller Award”; Maca Ông Ba với “Giải Đại sứ - The Ambassador Award”; Yuzu Omakase với “Giải Dấu ấn - The Signature Award” và Phirangg với “Giải Giao thoa - The Crossroads Award”.

Ở hệ thống giải thưởng dành cho cộng đồng, Flavors Collection ghi nhận 50 địa điểm được yêu thích thuộc 5 hạng mục: “Quán cà phê được yêu thích nhất - Most Loved Coffee Shop”, “Khách sạn được yêu thích nhất - Most Loved Hotel”, “Điểm đến ẩn mình được yêu thích nhất - Most Loved Hidden Gem”, “Điểm đến nightlife được yêu thích nhất - Most Loved Nightlife Spot” và “Nhà hàng được yêu thích nhất - Most Loved Restaurant”.

Flavors Collection, giải thưởng dành cho cộng đồng, ghi nhận 50 địa điểm được yêu thích thuộc 5 hạng mục.

Với chủ đề “Thời vị - The Flavors of Our Time”, Flavors Awards 2026 cho thấy những hướng phát triển đang song song diễn ra trong ngành F&B Việt Nam. Từ thương hiệu khai thác giá trị nguyên liệu bản địa, nhà hàng sáng tạo trên nền tảng ẩm thực truyền thống đến loạt mô hình mới trong cà phê, nightlife và hospitality, những đại diện được vinh danh phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận thị trường và xây dựng bản sắc.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu nổi bật, Flavors Awards còn tạo cơ hội để các nhà sáng lập, đầu bếp, chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối.

Flavors Awards 2026 cho thấy Vietcetera tiếp tục hướng đến tôn vinh đóng góp nổi bật, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của ngành F&B Việt Nam.

Các nhà tài trợ và đối tác của hội thảo Flavors 2026: Royal Arctika (nhà tài trợ vàng); SpeedPOS và QWA Wines (nhà tài trợ đồng); Le Meridien (nhà tài trợ địa điểm).