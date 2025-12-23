Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Finest Future tái hiện Giáng sinh Phần Lan qua SISU Christmas

  • Thứ ba, 23/12/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tháng 12, Finest Future tổ chức sự kiện SISU Christmas nhằm tái hiện không khí Giáng sinh ở Phần Lan, tạo không gian kết nối văn hóa ấm áp giữa phụ huynh, học sinh và doanh nghiệp.

Finest Future anh 1

SISU Christmas mang đến không gian được tái hiện như thị trấn mùa đông Bắc Âu. Những khoảnh khắc đầu tiên bên ông già Noel mở đầu cho đêm Giáng sinh đậm sắc màu Phần Lan - gần gũi, ấm áp và đầy kết nối.
Finest Future anh 2

Cây thông SISU - biểu tượng trung tâm của sự kiện - được thắp sáng trong sự hào hứng của khách mời. Ánh sáng được tạo nên từ chính thành tích học tập của học sinh Finest Future tại Phần Lan, mang theo niềm tự hào của cả phụ huynh và các em.
Finest Future anh 3

Những gương mặt rạng rỡ trong trang phục truyền thống Bắc Âu cho thấy Giáng sinh Phần Lan không chỉ để ngắm nhìn, mà có thể hòa mình, chạm vào và trải nghiệm bằng cảm xúc thật.
Finest Future anh 4

Không gian trưng bày doanh nghiệp Phần Lan trở thành điểm gặp gỡ sôi động. Tại đây, đại diện doanh nghiệp như Nokia, Suunto, Konecranes, Oivan và trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) cùng chia sẻ câu chuyện công nghệ, giáo dục và hành trình gắn bó lâu dài tại Việt Nam.
Finest Future anh 5

Góc trải nghiệm văn hóa Phần Lan - từ trò chơi, hoạt động gia đình đến sản phẩm sáng tạo - thu hút sự tham gia của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Finest Future anh 6

Các em nhỏ chăm chú viết thư gửi ông già Noel, gửi gắm ước mơ và điều ước giản dị của tuổi thơ, tạo nên góc Giáng sinh vừa hồn nhiên vừa đầy hy vọng.
Finest Future anh 7

Ẩm thực Phần Lan được giới thiệu như một phần không thể thiếu của trải nghiệm - nơi hương vị trở thành cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.
Finest Future anh 8

Bức tường SISU thu hút nhiều phụ huynh và học sinh dừng lại cùng đọc, trò chuyện và khám phá tinh thần nội lực đã làm nên con người Phần Lan.
Finest Future anh 9

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi màn hình sân khấu kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Phần Lan, để lời nhắn nhủ yêu thương vượt qua khoảng cách hàng nghìn cây số.
Finest Future anh 10

Khép lại đêm hội, SISU Christmas để lại những nụ cười, cái ôm và cảm giác về Giáng sinh đặc biệt. Đó là nơi văn hóa, giáo dục và gia đình gặp nhau trong niềm vui trọn vẹn.

Gioi tre don Giang sinh theo cach 'khong dung hang' hinh anh

Giới trẻ đón Giáng sinh theo cách 'không đụng hàng'

17:00 19/12/2025 17:00 19/12/2025

0

Nếu hỏi giới trẻ Giáng sinh làm gì vui, bạn sẽ nhận hàng loạt câu trả lời "không đụng hàng": Người ra phố săn ảnh check-in, người ở nhà mở tiệc, người lại miệt mài chạy deadline.

An Dương

Finest Future SISU Christmas Giáng sinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý