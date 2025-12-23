Finest Future tái hiện Giáng sinh Phần Lan qua SISU Christmas

Cây thông SISU - biểu tượng trung tâm của sự kiện - được thắp sáng trong sự hào hứng của khách mời. Ánh sáng được tạo nên từ chính thành tích học tập của học sinh Finest Future tại Phần Lan, mang theo niềm tự hào của cả phụ huynh và các em.