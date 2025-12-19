Giới trẻ đón Giáng sinh theo cách 'không đụng hàng'

Nếu hỏi giới trẻ Giáng sinh làm gì vui, bạn sẽ nhận hàng loạt câu trả lời "không đụng hàng": Người ra phố săn ảnh check-in, người ở nhà mở tiệc, người lại miệt mài chạy deadline.

Khi giai điệu của những bản nhạc Giáng sinh ngân vang khắp phố phường, ánh đèn phủ kín từ trung tâm thương mại đến từng góc quán cà phê, cũng là lúc giới trẻ chính thức "bật mood" lễ hội cuối năm. Mỗi người một cách tận hưởng, nhưng tất cả đều rộn ràng và đầy hứng khởi. Cùng điểm danh những hội đón Giáng sinh theo cách "không đụng hàng" năm nay, biết đâu bạn sẽ thấy mình trong đó.

Hội "ước gì Giáng sinh này được ốm… ốm anh muôn"

Thời tiết vào đông, cặp đôi tay trong tay dạo phố, những bài hát lãng mạn của mùa Giáng sinh được phát khắp mọi nơi - tất cả vô tình trở thành "combo sát thương" cho hội độc thân. Trời lạnh thế này mà có người ôm thì đúng là chân ái, nhưng thực tế thì ngược lại khi mình vẫn cô đơn.

Giờ mà có ai "cưa" thì hội độc thân có thể "đổ" liền để kịp đi chơi Giáng sinh.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết với nội dung: "Dear Santa, năm nay con không cần quà, chỉ cần có người yêu kịp đón Giáng sinh". Dù chưa biết ông già Noel có "trả đơn" kịp không, nhưng việc mong ước có người yêu cũng đủ giúp những ai đang cô đơn có thêm chút hy vọng giữa mùa lễ hội. Biết đâu trong buổi hẹn tình cờ, cú "quẹt phải" hay ly trà sữa được đặt món, giao đến tận tay crush kèm lời tỏ tình lại trở thành phép màu nho nhỏ của Giáng sinh năm nay.

Hội "Giáng sinh là phải có ảnh xinh"

Phố vừa lên đèn là các bạn trẻ cũng lập tức lên đồ ra đường săn ảnh. Từ những nhà thờ giăng đèn lấp lánh, cây thông khổng lồ ở trung tâm thương mại cho đến quán cà phê được trang trí theo concept Giáng sinh, mỗi mét vuông đều nhanh chóng trở thành tọa độ check-in. Ai cũng muốn có bộ ảnh Giáng sinh mang về, đăng story vài tấm để so kè với hội bạn thân.

Một trong những hoạt động không thể thiếu của giới trẻ dịp Giáng sinh là săn ảnh đẹp để đăng story.

Đi một vòng mới thấy Giáng sinh đúng là mùa trai xinh, gái đẹp xuất hiện. Khắp nơi đều đông kín người, ai cũng diện đồ phong cách, lên đồ từ áo len, khăn quàng cổ cho đến những bộ outfit thu hút ánh nhìn. Không có người yêu thì rủ hội chị em cùng đi cho vui, còn ai đã có đôi có cặp thì tranh thủ ghi lại vài khung hình chung, giữ làm kỷ niệm ngọt ngào.

Hội "đón Noel cùng deadline no-end"

Trái ngược với bầu không khí rộn ràng ngoài phố, vẫn có những góc phòng sáng đèn, nhưng không phải đèn trang trí mà là ánh sáng từ màn hình máy tính. Khi người ta xúng xính áo quần đi tiệc, thì ở đâu đó, vẫn có những bạn trẻ miệt mài hoàn thành phần việc dang dở. Giáng sinh của "hội yêu công việc" gói gọn trong chuỗi deadline nối tiếp, playlist bản nhạc Giáng sinh bật khe khẽ và mục tiêu kịp chốt những KPI cuối năm.

Công việc bận rộn cuối năm khiến không ít bạn trẻ đón Giáng sinh tại bàn làm việc.

Nhưng với hội chạy deadline, Giáng sinh này chẳng hề cô đơn, bởi đã có ShopeeFood kề bên, mang đến món ngon tiện lợi, cùng bạn tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần luôn hứng khởi giữa guồng công việc. Ai cầu nguyện mùa Giáng sinh này có người yêu thì cứ cầu, còn với team "hết mình với công việc" thì chỉ mong hoàn thành xong sớm deadline và có món ngon bên cạnh là Giáng sinh đã trọn vẹn lắm rồi.

Hội "ở nhà nhưng mở tiệc hoành tráng"

Với bạn trẻ ngại cảnh tắc đường, chen chúc ngoài phố thì tận hưởng Giáng sinh tại nhà là lựa chọn hợp lý. Bạn chỉ cần vài dây đèn trang trí, đặt thêm cây thông nhỏ xinh ở góc phòng và bật lên giai điệu. Khi đó, căn phòng đã đủ ấm áp và ngập tràn không khí Giáng sinh. Cả hội có thể rủ nhau mở buổi tiệc nhỏ tại gia, xem vài bộ phim từ tối tới khuya, vừa xem vừa nói chuyện cũng đủ vui không kém gì ra phố.

Ở nhà vẫn có thể quẩy tiệc đón Giáng Sinh nhờ "trợ thủ đắc lực" ShopeeFood.

Phần khó nhằn nhất mỗi lần tụ họp là chuyện ăn uống thì nay đã có ShopeeFood lo trọn gói. Không cần vào bếp hay chuẩn bị cầu kỳ, bạn chỉ cần mở ứng dụng gọi món màu cam, chọn món yêu thích là đồ ăn sẽ được giao tới tận nơi. Dù hội bạn có "9 người 10 ý", từ món Âu đến ẩm thực châu Á, từ bữa chính no nê đến trà sữa, bánh ngọt cho buổi tám chuyện kéo dài, ShopeeFood đều có đủ lựa chọn để chiều lòng từng gu.

Chưa hết, cả hội còn có thể dùng tính năng đặt đơn nhóm, càng đông người tham gia, ưu đãi càng to, tiệc càng thêm rôm rả. Đơn hàng sẽ tự động áp dụng ưu đãi theo số lượng thành viên, với mức giảm 5.000-25.000 đồng. Điều này vừa tiết kiệm chi phí, vừa để cả hội an tâm quây quần bên nhau và tận hưởng mùa Giáng sinh trọn vẹn.

