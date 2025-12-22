Filipe Luis đòi lương cao ngất sau kỳ tích

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa hợp đồng giữa Filipe Luis với Flamengo sẽ hết hạn, nhưng quá trình đàm phán gia hạn gặp nhiều trở ngại, khiến tương lai của vị chiến lược gia này trở nên bất định.

Chỉ trong 14 tháng, Filipe Luis thu hoạch 5 danh hiệu cùng Flamengo.

Theo các nguồn tin từ Globo, cựu hậu vệ trái nổi tiếng của Brazil đang đưa ra những yêu cầu tài chính rất cao trong cuộc thương thảo với Flamengo. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là cớ HLV Luis sử dụng để mở đường cho khả năng chuyển sang dẫn dắt một đội bóng tại châu Âu trong thời gian tới.

Filipe Luis chính thức đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Flamengo từ đầu mùa giải 2025, sau khi Tite rời đi. Dù mới ngồi ghế nóng chưa lâu, anh nhanh chóng để lại dấu ấn với lối chơi tấn công và thành tích phi thường ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường Nam Mỹ.

Hồi đầu tháng, HLV Luis làm nên lịch sử tại Nam Mỹ khi trở thành huấn luyện viên thứ 9 vô địch Copa Libertadores sau khi từng nâng cao chiếc cúp danh giá này với tư cách cầu thủ.

Chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cầm quân được 14 tháng, nhà cầm quân 39 tuổi đưa Flamengo lên đỉnh châu lục. Ngay mùa đầu tiên trước đó, Filipe Luis vô địch cúp Quốc gia Brazil, trước khi bổ sung Siêu cúp Brazil vào bộ sưu tập.

Chính vì thế, nhiều đội lớn ở châu Âu đang tiếp cận vị HLV trẻ, dẫn đến việc đàm phán gia hạn bị đình trệ. Ngoài ra, HLV Luis được cho là đòi hỏi mức đãi ngộ cao hơn đáng kể so với hợp đồng hiện tại, điều Flamengo, một trong những câu lạc bộ giàu có nhất Brazil, cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng.

Đằng sau những yêu cầu kinh tế “khổng lồ” ấy, giới truyền thông Brazil đồn đoán Luis thực chất đang hướng tầm nhìn sang châu Âu. Một số nguồn tin thậm chí nhắc đến sự quan tâm từ các câu lạc bộ tại Premier League và La Liga.