Figo đối đầu Kaka tại Việt Nam

Tối 7/11, Luis Figo đã có mặt tại TP.HCM.
Tại sự kiện FC PRO Festival 2025 của FC Online và FC Mobile, chương trình giao lưu bóng đá diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11, Kaka và Figo sẽ là hai đội trưởng trong trận Legends Match, sát cánh cùng nhiều huyền thoại bóng đá Việt Nam.
Đội Kaka bao gồm nhiều cựu danh thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Lê Tấn Tài, Đặng Phương Nam và Phạm Như Thuần. Trong khi đó, sát cánh cùng Figo cũng là dàn gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Quyến, Vũ Như Thành hay Nguyễn Thế Anh.
Kaka và Figo — hai danh thủ từng thi đấu cho Real Madrid — được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Việt Nam tại sự kiện sắp tới.
Figo dành thời gian ký tặng người hâm mộ Việt Nam.
Sau khi giải nghệ, Kaka tập trung vào các hoạt động khác như sản xuất phim, với dự án nổi bật là "Desafio do Fred". Anh cũng thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu, làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện và xuất hiện tại nhiều giải đấu bóng đá hoặc sự kiện thể thao điện tử.
Trong khi đó, Figo tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, đồng thời cũng tham gia các trận đấu từ thiện và đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều tổ chức quốc tế.
