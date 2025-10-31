Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA tung thêm bằng chứng vạch tội Malaysia

  • Thứ sáu, 31/10/2025 05:53 (GMT+7)
  • 25 phút trước

FIFA xác nhận gia đình trung vệ Facundo Garcés không có gốc gác Malaysia như tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước đây.

FIFA tung bằng chứng về gốc gác của Garces.

Rạng sáng 31/10, FIFA công bố nhiều tài liệu cho thấy ông Carlos Rogelio Fernandez, ông nội của Garces, sinh ra tại Argentina, chứ không phải Malaysia.

Theo các tài liệu mà FIFA thu thập được, hồ sơ từ Cơ quan đăng ký dân sự tỉnh Santa Fe (Argentina) khẳng định ông Fernandez sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của FAM, rằng ông Fernandez được sinh ra tại Penang, Malaysia, vào tháng 5 cùng năm.

Điều đáng chú ý là ngày tháng sinh của ông Fernandez trong cả hai nguồn thông tin đều trùng khớp, tuy nhiên địa điểm sinh mới là điểm mấu chốt gây tranh cãi. Bản sao trích lục từ sổ khai sinh chính thức ghi rõ: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai rằng tại nhà riêng trên đường số 22, một bé trai da trắng được sinh ra và được bà thừa nhận là con ruột".

facundo garces anh 1

Ông của Garces không sinh ra tại Malaysia.

Chi tiết này chứng minh rõ ràng rằng mẹ của ông Fernandez – tức bà cố của Garces – là người Argentina. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ tuyên bố về gốc gác Malaysia trong gia đình cầu thủ này không có cơ sở.

Vụ việc từng gây xôn xao trong cộng đồng bóng đá khi Malaysia cho rằng Garces có thể đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này thông qua huyết thống. Tuy nhiên, với kết luận mới từ FIFA, mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ.

Hiện FIFA chưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ. Tháng trước, tổ chức này đã phạt FAM hơn 435.000 USD và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ lai, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc làm giả giấy tờ chứng minh tổ tiên để được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Duy Luân

facundo garces FIFA facundo garces malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

