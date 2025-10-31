FIFA tung thêm bằng chứng vạch tội Malaysia

FIFA xác nhận gia đình trung vệ Facundo Garcés không có gốc gác Malaysia như tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước đây.

FIFA tung bằng chứng về gốc gác của Garces.

Rạng sáng 31/10, FIFA công bố nhiều tài liệu cho thấy ông Carlos Rogelio Fernandez, ông nội của Garces, sinh ra tại Argentina, chứ không phải Malaysia.

Theo các tài liệu mà FIFA thu thập được, hồ sơ từ Cơ quan đăng ký dân sự tỉnh Santa Fe (Argentina) khẳng định ông Fernandez sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của FAM, rằng ông Fernandez được sinh ra tại Penang, Malaysia, vào tháng 5 cùng năm.

Điều đáng chú ý là ngày tháng sinh của ông Fernandez trong cả hai nguồn thông tin đều trùng khớp, tuy nhiên địa điểm sinh mới là điểm mấu chốt gây tranh cãi. Bản sao trích lục từ sổ khai sinh chính thức ghi rõ: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai rằng tại nhà riêng trên đường số 22, một bé trai da trắng được sinh ra và được bà thừa nhận là con ruột".

Ông của Garces không sinh ra tại Malaysia.

Chi tiết này chứng minh rõ ràng rằng mẹ của ông Fernandez – tức bà cố của Garces – là người Argentina. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ tuyên bố về gốc gác Malaysia trong gia đình cầu thủ này không có cơ sở.

Vụ việc từng gây xôn xao trong cộng đồng bóng đá khi Malaysia cho rằng Garces có thể đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này thông qua huyết thống. Tuy nhiên, với kết luận mới từ FIFA, mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ.

Hiện FIFA chưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ. Tháng trước, tổ chức này đã phạt FAM hơn 435.000 USD và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ lai, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc làm giả giấy tờ chứng minh tổ tiên để được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.