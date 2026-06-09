FIFA áp dụng luật mới, Olise lập tức bị ảnh hưởng

Sự chậm trễ khi rời sân của Michael Olise khiến tuyển Pháp phải chịu ảnh hưởng từ quy định thay người mới sẽ được áp dụng tại World Cup 2026.

Olise trong màu áo tuyển Pháp.

Trước thềm World Cup 2026, FIFA bắt đầu thử nghiệm hàng loạt quy định mới nhằm tăng thời lượng bóng lăn và hạn chế tình trạng câu giờ. Tuyển Pháp vừa trở thành một trong những đội đầu tiên chịu tác động từ thay đổi này trong trận giao hữu với Bắc Ireland rạng sáng 9/6.

Tâm điểm thuộc về Michael Olise. Ngôi sao của Bayern Munich lập hat-trick trong chiến thắng của tuyển Pháp nhưng cũng vô tình trở thành cầu thủ đầu tiên bị ảnh hưởng bởi quy định thay người mới.

Phút 82, HLV Didier Deschamps quyết định thay cùng lúc Olise và Aurelien Tchouameni bằng Maghnes Akliouche cùng Manu Kone. Tuy nhiên, Olise mất quá 10 giây để rời sân sau khi bảng điện tử báo thay người.

Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ vào thay thế không được phép lập tức vào sân nếu người rời sân chậm hơn thời gian cho phép. Hệ quả là Manu Kone phải đứng chờ ngoài đường biên hơn một phút, đến khi trận đấu tạm dừng mới được tham gia thi đấu.

Trong khoảng thời gian đó, tuyển Pháp buộc phải chơi thiếu người. Dù sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, đây được xem là lời nhắc nhở đáng chú ý dành cho các đội tuyển trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quy định 10 giây khi thay người là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ trận đấu của FIFA. Bên cạnh đó, các tình huống ném biên và phát bóng lên cũng sẽ bị giới hạn thời gian thực hiện. Những cầu thủ phải nhận chăm sóc y tế trên sân cũng sẽ phải rời sân ít nhất một phút trước khi được phép trở lại.

FIFA kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp giảm thời gian chết và tăng thời lượng bóng lăn thực tế tại World Cup 2026.