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Thể thao World Cup 2026

FIFA áp dụng luật mới, Olise lập tức bị ảnh hưởng

  • Thứ ba, 9/6/2026 10:10 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Sự chậm trễ khi rời sân của Michael Olise khiến tuyển Pháp phải chịu ảnh hưởng từ quy định thay người mới sẽ được áp dụng tại World Cup 2026.

Olise trong màu áo tuyển Pháp.

Trước thềm World Cup 2026, FIFA bắt đầu thử nghiệm hàng loạt quy định mới nhằm tăng thời lượng bóng lăn và hạn chế tình trạng câu giờ. Tuyển Pháp vừa trở thành một trong những đội đầu tiên chịu tác động từ thay đổi này trong trận giao hữu với Bắc Ireland rạng sáng 9/6.

Tâm điểm thuộc về Michael Olise. Ngôi sao của Bayern Munich lập hat-trick trong chiến thắng của tuyển Pháp nhưng cũng vô tình trở thành cầu thủ đầu tiên bị ảnh hưởng bởi quy định thay người mới.

Phút 82, HLV Didier Deschamps quyết định thay cùng lúc Olise và Aurelien Tchouameni bằng Maghnes Akliouche cùng Manu Kone. Tuy nhiên, Olise mất quá 10 giây để rời sân sau khi bảng điện tử báo thay người.

Theo quy định mới của FIFA, cầu thủ vào thay thế không được phép lập tức vào sân nếu người rời sân chậm hơn thời gian cho phép. Hệ quả là Manu Kone phải đứng chờ ngoài đường biên hơn một phút, đến khi trận đấu tạm dừng mới được tham gia thi đấu.

Trong khoảng thời gian đó, tuyển Pháp buộc phải chơi thiếu người. Dù sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, đây được xem là lời nhắc nhở đáng chú ý dành cho các đội tuyển trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quy định 10 giây khi thay người là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ trận đấu của FIFA. Bên cạnh đó, các tình huống ném biên và phát bóng lên cũng sẽ bị giới hạn thời gian thực hiện. Những cầu thủ phải nhận chăm sóc y tế trên sân cũng sẽ phải rời sân ít nhất một phút trước khi được phép trở lại.

FIFA kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp giảm thời gian chết và tăng thời lượng bóng lăn thực tế tại World Cup 2026.

Hà Trang

Olise FIFA Tuyển Pháp Maghnes Akliouche Aurélien Tchouaméni Michael Olise Tuyển Pháp World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
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