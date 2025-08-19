Ferran Torres thách thức Lewandowski

Ferran Torres đang bùng nổ trong vai trò trung phong, buộc Robert Lewandowski lần đầu tiên sau ba mùa phải chia sẻ vị thế số 9 tại Barca.

Ferran Torres đang khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng, tiếp tục phong độ bùng nổ từ cuối mùa trước. Trong khi đó, Robert Lewandowski - chân sút số một của Barcelona suốt ba năm qua - không còn nắm chắc suất đá chính như trước.

Ở tuổi 25, Ferran Torres dần khẳng định mình là trung phong hiện đại. Mùa trước, anh ghi 19 bàn và có 7 kiến tạo, nổi bật với cú đúp vào lưới Atletico Madrid giúp Barca ngược dòng giành La Liga, cùng bàn thắng quyết định ở chung kết Cúp Nhà vua. Khi Lewandowski chấn thương, Ferran Torres tiếp tục tỏa sáng với chuỗi bàn thắng quan trọng, trở thành niềm hy vọng mới trên hàng công.

Không chỉ hiệu quả, Ferran Torres còn thể hiện quyết tâm lớn. Sau khi điều trị viêm ruột thừa, anh cắt ngắn kỳ nghỉ để tự tập luyện, bắt nhịp nhanh với toàn đội. Bàn thắng vào lưới Mallorca đầu mùa này cho thấy Ferran Torres thực sự chuyển hẳn sang vai trò “số 9” - với phong cách di chuyển thông minh, pressing liên tục và dứt điểm lạnh lùng.

Trong ba mùa giải qua, Lewandowski ghi hơn 100 bàn, riêng mùa trước là 42 bàn - con số ấn tượng ở tuổi 36. Tuy nhiên, dấu hiệu tuổi tác ngày càng rõ. Anh hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa, và lần đầu tiên bước vào mùa giải mới với thể trạng chưa đạt 100% vì quá tải.

HLV Hansi Flick hiểu giá trị của Lewandowski nhưng không còn ưu tiên tuyệt đối cho anh. Nếu mùa trước, ông yêu cầu tiền đạo Ba Lan tham gia phòng ngự để phù hợp lối chơi, thì mùa này thông điệp còn rõ ràng hơn: Lewandowski phải cạnh tranh sòng phẳng với Ferran Torres.

Sự xuất hiện mạnh mẽ của Ferran Torres báo hiệu một cuộc chuyển giao thế hệ ở Barca. Lewandowski vẫn có thể mang đến kinh nghiệm và bản năng sát thủ, nhưng Ferran Torres mới là gương mặt phù hợp để đồng hành cùng thế hệ trẻ Lamine Yamal, Pedri, Gavi trong nhiều năm tới.

Chiếc áo số 9 ở Camp Nou giờ không còn thuộc về một người. Nó sẽ được trao cho cầu thủ thể hiện tốt hơn, không phân biệt danh tiếng hay tuổi tác. Và mùa giải 2025/26 hứa hẹn chứng kiến một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất La Liga - cuộc đua giữa quá khứ lẫy lừng của Lewandowski và hiện tại rực rỡ cùng tương lai đầy hứa hẹn của Ferran Torres.