Fermin lập cú đúp, Barca xây chắc ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 9/11 theo giờ Việt Nam, Barcelona đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 tại vòng 12 La Liga.

Fermin Lopez tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Cú đúp của Fermin giúp đội khách lật ngược thế cờ dù bị thủng lưới sớm, qua đó nới rộng cách biệt với đại kình địch Real Madrid lên thành 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Trận đại chiến bùng nổ ngay sau hồi còi khai cuộc khi Atletico Madrid nhập cuộc đầy hưng phấn. Phút thứ 10, Giuliano Simeone cụ thể hóa ưu thế của đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số sau đường chuyền thuận lợi từ Julian Alvarez.

Thầy trò Diego Simeone tiếp tục dồn ép với cú sút dội xà ngang của Marc Pubill. Phía bên kia chiến tuyến, Pedri cũng có pha dứt điểm trúng khung gỗ tương tự.

Dù gặp lúng túng bởi cường độ pressing dữ dội, Barcelona dần bắt nhịp và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ hiệp một, khi Pedri kiến tạo cho Fermin dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại Jan Oblak.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục tạo sức ép về phía cầu môn đối phương. Sau tình huống suýt ghi bàn, sao trẻ Lamine Yamal tỏa sáng với đường chuyền xé toang hàng thủ Atletico ở phút 66, tạo điều kiện để Fermin hoàn tất cú đúp đưa Barcelona vươn lên dẫn trước.

Bảo toàn thắng lợi 2-1 kịch tính, Barcelona tiếp tục ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 33 điểm sau 12 vòng đấu, bỏ cách Real Madrid 3 điểm. Về phía Atletico Madrid, thất bại trên sân nhà khiến thầy trò Simeone giậm chân ở vị trí thứ ba với 28 điểm.

Barcelona không mua được Julian Alvarez lại hay Barcelona đang hưởng lợi từ một Raphinha ở đỉnh cao phong độ. Sau 6 trận đầu mùa, tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn và trở thành nhân tố khó thay thế tại Camp Nou.