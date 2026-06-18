Fed giữ nguyên lãi suất?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào thứ Tư (17/6), đánh dấu mốc quan trọng trong ngày đầu cầm quyền của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Tân Chủ tịch Kevin Warsh. Ảnh: Reuters.

Các nhà hoạch định chính sách thuộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bước vào ngày họp thứ hai và quyết định chính thức sẽ được công bố lúc 14h giờ địa phương.

Thách thức từ lạm phát và áp lực chính trị

Dù Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép đòi hạ lãi suất để kích thích kinh tế, nhiệm vụ này trở nên bất khả thi trong bối cảnh lạm phát tháng 4 đạt mức cao nhất trong 3 năm. Nguyên nhân chính được xác định là cuộc chiến của Mỹ tại Iran khiến giá năng lượng leo thang, gây hiệu ứng dây chuyền trên toàn bộ nền kinh tế.

Với thị trường lao động thắt chặt và lạm phát ở mức 3,8% (cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%), Fed buộc phải ưu tiên kiềm chế giá cả thay vì cắt giảm chi phí vay.

Giới phân tích cho rằng ông Warsh sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng. Dan North từ Allianz Trade nhận định: "Rất khó cho việc cắt giảm lãi suất khi áp lực lạm phát vẫn hiện hữu". Hiện tại, thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ được duy trì trong biên độ 3,50% - 3,75%.

Bài toán thay đổi thể chế

Sự chú ý đang đổ dồn vào tuyên bố sau cuộc họp. Một số thành viên FOMC đã đề xuất thay đổi ngôn từ để mở đường cho khả năng tăng lãi suất thay vì cắt giảm. Đây là thử thách tế nhị với ông Warsh - người từng được xem là có quan điểm ủng hộ hạ lãi suất trước khi nhậm chức, nhưng nay phải đối mặt với thực tế lạm phát dai dẳng.

Ông Warsh dự kiến thực hiện cải cách truyền thông, bao gồm giảm bớt thông tin công khai và xem xét loại bỏ "biểu đồ chấm" (dot plot) - công cụ dự báo lãi suất của Fed. Theo khảo sát từ Bloomberg News, các chuyên gia kinh tế dự đoán Fed sẽ nâng dự báo lạm phát và dời kế hoạch cắt giảm lãi suất sang năm 2027.

"Nếu ông ấy không duy trì được niềm tin của thị trường trái phiếu, điều đó sẽ gây ra tác động tiêu cực ngay lập tức, làm tăng phần bù rủi ro trong lãi suất và gây hại cho nền kinh tế", Michael Feroli, chuyên gia kinh tế trưởng tại JPMorgan Chase & Co., cảnh báo.

Việc ông Warsh công khai chỉ trích cơ chế "hướng dẫn tương lai" (forward guidance) khiến giới quan sát lo ngại về khả năng minh bạch của Fed dưới thời kỳ mới.

Pao-Lin Tien, giáo sư kinh tế tại Đại học George Washington, nhận định: "Tổng thống Trump đang tự gây khó cho chính mình khi đưa ra các yêu cầu công khai. Cách làm này vô tình đi ngược lại mục tiêu hạ lãi suất mà ông ấy mong muốn, trong khi việc thiếu minh bạch của Fed có thể khiến kỳ vọng lạm phát trở nên biến động hơn".