FBI treo thưởng 200.000 USD truy tìm sĩ quan phản gián

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thông báo treo thưởng 200.000 USD cho thông tin giúp bắt giữ Monica Witt - cựu chuyên gia tình báo Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp.

Trong thông báo ngày 15/5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đang tiếp tục truy tìm Monica Witt (47 tuổi), đối tượng đào tẩu sang Trung Đông từ năm 2013 và bị nghi ngờ vẫn đang hỗ trợ một quốc gia tại đây.

Văn phòng FBI tại Washington kêu gọi công chúng cung cấp thông tin nhằm xác định vị trí hiện tại của Witt để phục vụ công tác điều tra an ninh quốc gia.

Monica Witt từng phục vụ trong Không quân Mỹ giai đoạn 1997-2008, chuyên trách về ngôn ngữ Ba Tư và các nhiệm vụ phản gián mật tại Trung Đông. Sau khi xuất ngũ, Witt chuyển sang làm việc cho một nhà thầu thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trước đó, Witt từng bị FBI cảnh báo và đã cam kết không tiết lộ thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Mỹ xác định đối tượng đã làm lộ lọt nhiều chương trình và thông tin quốc phòng bảo mật của Mỹ.

Năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức cáo buộc Witt bị phía Iran tiếp cận và tuyển mộ. Bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Witt với các tội danh chuyển giao thông tin quốc phòng cho chính phủ nước ngoài. Đối tượng bị cáo buộc tiết lộ sự tồn tại của một chương trình thu thập tình báo mật và danh tính của một sĩ quan tình báo Mỹ, gây rủi ro an ninh lớn cho các nhân sự liên quan.

Liên quan đến vụ án này, 4 công dân Iran cũng bị truy tố với tội danh âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính và đánh cắp danh tính tại Mỹ.