Fan Việt reo hò khi idol Kpop Hanbin Ngô Ngọc Hưng xuất hiện

Loạt ca khúc Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show, Raise me up... được tái hiện trên sân khấu HOZO Super Fest. Các thành viên của Tempest cho biết trước khi đến TP.HCM, họ chuẩn bị các tiết mục kỹ lưỡng và dàn dựng vũ đạo tốn nhiều thời gian. Dàn idol mong muốn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả Việt.