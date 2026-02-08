Fan MU phẫn nộ vì trọng tài không thổi phạt đền

Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur ở vòng 25 Premier League, nhưng fan của "Quỷ đỏ" vẫn tỏ ra bất bình với một tình huống xử lý không rõ ràng của tổ trọng tài.

Tình huống Micky van de Ven truy cản Maguire.

Sau trận đấu giữa Manchester United và Tottenham Hotspur tối 7/2, tranh cãi nổ ra xoay quanh tình huống ở vòng cấm Spurs ở phút 61, khi Harry Maguire ngã xuống sau pha va chạm với Micky van de Ven. Nhiều cổ động viên MU cho rằng đây là một quả phạt đền rõ ràng bị bỏ qua.

Trên mạng xã hội, các ý kiến trái chiều xuất hiện dày đặc. Một số CĐV chỉ ra việc Van de Ven thậm chí không quan sát bóng và cản đường di chuyển của Maguire.

Người dùng tên Gary Sandford phẫn nộ: "Phạt đền là rõ ràng. Đổi lại là đội khác thì đã được thổi phạt đền. Paul Tierney ngồi VAR thì không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không được hưởng quả đó".

Một người khác lại so sánh tình huống này với những quyết định kỷ luật gây tranh cãi trước đó. Tài khoản có tên @bilmeister88 mỉa mai: "Mọi người có muốn nhắc lại Semenyo túm Dalot mà không thẻ, còn Casemiro gặp Palace thì lại có không? Hay Cucurella vào bóng bằng hai chân với Mazraoui mà không thẻ đỏ? Thôi đi".

Tuy nhiên, Keith Hackett, cựu giám đốc Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), lại đưa ra quan điểm dứt khoát. Sau khi xem lại băng quay chậm, ông khẳng định: “Không đời nào đó là một quả phạt đền".

Theo Hackett, đây là pha tranh chấp thông thường trong bóng đá, khi cả hai cầu thủ đều tìm cách chiếm vị trí, và không có đủ yếu tố để xác định lỗi rõ ràng từ phía Van de Ven.

Nhận định này nhanh chóng làm dịu tranh cãi ở khía cạnh chuyên môn, dù không thể xoa dịu sự bức xúc của một bộ phận người hâm mộ MU. Vụ việc một lần nữa cho thấy áp lực lớn với công tác trọng tài tại Premier League, nơi mọi quyết định đều bị soi xét kỹ lưỡng dưới góc nhìn công nghệ và mạng xã hội.

