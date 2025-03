Fan kêu gọi trao Quả bóng vàng cho Harry Kane

Rạng sáng 12/3, tiền đạo 31 tuổi chơi một trận đấu xuất sắc tại BayArena, giúp Bayern Munich hạ Bayer Leverkusen 2-0, qua đó thắng với tổng tỷ số 5-0 ở vòng 16 đội Champions League mùa này.

Kane mở tỷ số trong hiệp hai, nâng tổng số bàn tại Champions League mùa này lên con số 10 - nhiều nhất đối với một cầu thủ người Anh trong một mùa giải. Ngoài ra, anh cũng kiến tạo cho Alphonso Davies lập công, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Leverkusen.

Sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những bình luận cho rằng Harry Kane xứng đáng được đưa vào danh sách ứng cử viên cho cuộc đua Quả bóng vàng.

Một người viết: "CĐV Bayern Munich cần lên tiếng mạnh mẽ và bắt đầu chiến dịch đòi Quả bóng vàng cho Harry Kane. Đây có thể là năm của anh ấy. Họ không thể lấy danh hiệu ra để ngăn cản anh ấy được nữa".

Một ý kiến khác đồng tình: "Hãy khởi động chiến dịch PR cho Kane đoạt Quả bóng vàng từ bây giờ". Một người khác phân tích: "Nếu Kane ghi nhiều bàn không phải trên chấm phạt đền, thì chắc chắn đây là mùa giải anh ấy giành Quả bóng vàng".

Một bình luận khác nhấn mạnh: "Bayern Munich cần làm truyền thông tốt hơn. Harry Kane có 42 lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này mà chẳng ai nhắc tới".

Đội trưởng tuyển Anh từng chia sẻ giải thưởng Gerd Muller (dành cho người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa ) với Kylian Mbappe tại lễ trao Quả bóng vàng 2024, nhưng anh cũng bày tỏ tham vọng giành một danh hiệu cá nhân cao quý hơn, ám chỉ đến Quả bóng vàng.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với L'Équipe hồi tháng 1/2025, Kane nói: "Giải thưởng này khẳng định quyết định rời nước Anh của tôi ở tuổi 30 là đúng đắn. Nó cũng giúp tôi lần đầu tiên có mặt tại buổi lễ Quả bóng vàng ở Nhà hát Chatelet, nơi vinh danh những cầu thủ hay nhất".

Anh tiếp tục: "Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại để giành một danh hiệu còn danh giá hơn. Tất nhiên tôi nghĩ về điều đó. Tại sao không? Tôi tin rằng mình có cơ hội thực sự. Tôi vẫn đang tiến bộ và chơi cho những đội bóng lớn như Bayern hay tuyển Anh. những đội luôn sẵn sàng cạnh tranh cho những danh hiệu".

Sau mùa đầu tiên trắng tay, Kane đang có cơ hội vô địch Bundesliga và thậm chí chạm tay vào danh hiệu Champions League mùa giải năm nay với Bayern Munich.

