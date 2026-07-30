Family Banking của VPBank Diamond - đặc quyền trải nghiệm cho gia đình

Với Family Banking, VPBank Diamond mở ra hệ sinh thái đặc quyền dành cho nhiều thế hệ, nơi mọi thành viên có thể cùng tận hưởng chuẩn sống đẳng cấp.

Là doanh nhân phải thường xuyên di chuyển giữa các thành phố và quốc gia, anh Hoàng Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết những chuyến du lịch mùa hè là khoảng thời gian quý báu để thành viên trong gia đình được quây quần bên nhau. Tuy nhiên, anh luôn mong muốn không chỉ vợ, con mà cả cha mẹ đều có thể tận hưởng tiện ích, đặc quyền tương xứng trong mỗi hành trình.

Đó cũng là lý do anh lựa chọn Family Banking của VPBank Diamond. Mô hình “Gia tộc quyền năng” giúp gia đình được kết nối trên cùng hệ sinh thái, vừa tối ưu quyền lợi tài chính, vừa mở rộng đặc quyền cho nhiều thành viên. Và mùa hè năm nay, gia đình anh Minh đã có trải nghiệm đáng nhớ cùng VPBank Diamond.

VPBank Diamond mở ra hệ sinh thái đặc quyền dành cho nhiều thế hệ thông qua Family Banking.

Trước giờ khởi hành, gia đình anh Minh lựa chọn bắt đầu chuyến đi bằng việc thong thả thưởng thức bữa sáng và thư giãn tại phòng chờ sân bay của VPBank Diamond. Trong không gian riêng tư và sang trọng, các thành viên trong gia đình cùng trải nghiệm dịch vụ phòng chờ sân bay cao cấp ngay từ điểm chạm đầu tiên mỗi chuyến đi. Quyền lợi vốn được xem là dành cho khách hàng ưu tiên, nay có thể chia sẻ với người thân, giúp trải nghiệm du lịch của gia đình trở nên đồng bộ và trọn vẹn hơn.

Các gia đình trải nghiệm nhiều tiện ích đặc quyền với Family Banking.

Điểm đến của gia đình anh Minh là khu nghỉ dưỡng ven biển - nơi các thành viên cùng tận hưởng ngày hè thư giãn và gắn kết. Không chỉ được VPBank dành tặng đêm nghỉ tại resort, gia đình anh còn được VPBank chuẩn bị bữa ăn tối ấm cúng bên bãi biển. Anh Minh và gia đình cũng được trải nghiệm buổi massage thư giãn trị liệu, giúp giải tỏa mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng.

Với anh Minh, giá trị của kỳ nghỉ không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở trải nghiệm được tận hưởng cùng nhau. Đó cũng là tinh thần mà hệ sinh thái đặc quyền “Phong vị thượng lưu” của VPBank Diamond hướng đến. Được xây dựng trên 3 trụ cột Retreat (Nghỉ dưỡng) - Dining (Ẩm thực) - Healthcare (Sức khỏe), chương trình mang đến chuỗi trải nghiệm toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên. Đặc biệt, khi tham gia Family Banking, đặc quyền này không chỉ dành riêng cho cá nhân, mà lan tỏa đến nhiều thành viên trong gia đình.

Thẻ tín dụng VPBank Diamond World có hạn mức lên đến 1 tỷ đồng .

Trong suốt kỳ nghỉ, đồng hành cùng anh Minh là tấm thẻ tín dụng VPBank Diamond World - dòng thẻ đen dành riêng cho khách hàng Diamond với hạn mức lên đến 1 tỷ đồng . Không chỉ mang lại thuận tiện trong chi tiêu, chiếc thẻ còn giúp anh tối ưu lợi ích với ưu đãi hoàn tiền đến 10% và khả năng kết nối xuyên suốt với hệ sinh thái tài chính của VPBank.

Family Banking - “Gia tộc quyền năng” có thể kết nối các thành viên trên cùng mã định danh gia đình.

Đằng sau hành trình nghỉ dưỡng của gia đình anh Minh là giải pháp tài chính được xây dựng riêng cho nhiều thế hệ. Với Family Banking - “Gia tộc quyền năng”, VPBank Diamond cho phép kết nối vợ chồng, cha mẹ, con cái và người thân đủ điều kiện trên cùng mã định danh gia đình. Nhờ đó, tài sản và quyền lợi của gia đình được quản lý đồng bộ trên hệ sinh thái duy nhất.

Bên cạnh đặc quyền về du lịch và phong cách sống, “Gia tộc VPBank Diamond” còn được hưởng loạt ưu đãi tài chính như cộng thêm ưu đãi lãi suất khi gửi tiết kiệm, miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế cùng cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp giá trị tới 55 triệu đồng.

Chuyến đi của gia đình kết thúc nhưng trải nghiệm đáng nhớ sẽ ở lại thật lâu. Anh Minh cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất là cách trải nghiệm được kết nối xuyên suốt hành trình. Quan trọng hơn, đặc quyền này không chỉ dành riêng tôi, mà còn cho vợ, con và bố mẹ cùng tận hưởng. Family Banking giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đồng hành và cùng tạo nên kỷ niệm đáng nhớ.”

Để cùng gia đình kiến tạo hành trình thịnh vượng bền vững, Family Banking được xem là cầu nối giúp lan tỏa giá trị tài chính và đặc quyền VPBank Diamond đến người thân yêu. Theo VPBank Diamond, sự thịnh vượng thực sự không chỉ nằm ở những gì khách hàng tích lũy, mà còn ở cách họ sẻ chia giá trị ấy cùng gia đình qua từng khoảnh khắc ý nghĩa.