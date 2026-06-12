Facebook sập toàn cầu, người dùng tràn sang X

Facebook và Instagram gặp sự cố trên toàn cầu, khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập, còn mạng xã hội X ngập tràn ảnh chế.

Dân mạng đăng ảnh chế trên X khi Facebook sập. Ảnh: X.

Khi Facebook, Instagram và một số dịch vụ của Meta gặp sự cố trên diện rộng vào ngày 12/6, hàng triệu người dùng trên thế giới không thể truy cập tài khoản hoặc liên tục nhận thông báo lỗi. Theo các trang theo dõi sự cố trực tuyến, hàng chục nghìn báo cáo đã được ghi nhận chỉ trong vài giờ.

Trong lúc chờ Meta khắc phục sự cố, nhiều người dùng đã đổ xô sang nền tảng X (trước đây là Twitter) để kiểm tra xem liệu mình có gặp lỗi riêng hay không. Không mất nhiều thời gian, mạng xã hội này nhanh chóng ngập tràn các meme (nội dung chế) về cảnh người dùng “tị nạn” sang X mỗi khi Facebook sập.

Một số hình ảnh hài hước mô tả cảnh hàng triệu người cùng lúc kiểm tra kết nối mạng, đổi mật khẩu hoặc hoang mang tưởng tài khoản bị khóa. Nhiều người cũng đùa rằng X đang trở thành “điểm tập kết truyền thống” mỗi khi các nền tảng của Meta gặp trục trặc.

Theo LADbible, việc người dùng đổ về X để cập nhật tình hình và chia sẻ ảnh chế đã trở thành phản ứng quen thuộc trong những lần Facebook, Instagram hoặc WhatsApp gặp sự cố toàn cầu.

Nội dung chế vụ Facebook sập, người dùng đổ sang X.

Facebook đã gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến ứng dụng chính, phiên bản web và cả dịch vụ nhắn tin Facebook Messenger. Nhiều người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản một cách đột ngột và không thể đăng nhập trở lại.

Khi truy cập dịch vụ, người dùng nhận được các thông báo như "đã xảy ra lỗi không mong muốn" hoặc "đã có sự cố xảy ra", cho thấy Meta đang tiến hành khắc phục lỗi.

Sự cố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 6h45 sáng theo giờ Thái Bình Dương (tức khoảng 20h45 giờ Việt Nam), với các báo cáo lỗi được ghi nhận tại nhiều khu vực trên thế giới.

Meta hiện không duy trì trang thông báo trạng thái chính thức dành cho các sản phẩm phục vụ người dùng phổ thông. Trong khi đó, trang theo dõi tình trạng các công cụ dành cho doanh nghiệp của hãng cũng không cập nhật thông tin về đợt gián đoạn trên diện rộng này.

Ông Andy Stone, Giám đốc truyền thông của Meta, cho biết công ty đã ghi nhận sự cố và đang khẩn trương khắc phục. "Chúng tôi nhận thấy người dùng hiện gặp khó khăn khi truy cập các dịch vụ của mình. Đội ngũ đang làm việc để xử lý vấn đề này", ông Stone viết trên mạng xã hội X.