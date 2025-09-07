Facebook tự ý xem ảnh của người dùng

Meta bị phát hiện mặc định quét cuộn camera trên điện thoại qua ứng dụng Facebook, làm dấy lên lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Người dùng có thể chọn tắt 2 tính năng gợi ý hình ảnh trên Facebook. Ảnh: ZDNet.

Meta đang đối diện với làn sóng tranh cãi mới khi một số người dùng phát hiện Facebook có thể quét toàn bộ cuộn camera trên điện thoại mà không thông qua sự đồng ý. Phát hiện này khiến nhiều người bất an bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư, vốn đã là vấn đề nhạy cảm với công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp.

Theo phản ánh, trong phần cài đặt của Facebook, có 2 nút mới xuất hiện và được đặt mặc định ở trạng thái bật. Các tùy chọn này cho phép ứng dụng tiến hành “gợi ý chia sẻ tùy chỉnh” dựa trên dữ liệu hình ảnh trong thư viện cá nhân. Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ phần lớn người dùng khẳng định họ chưa từng nhìn thấy bất kỳ thông báo cấp quyền hay cửa sổ bật lên để giải thích rõ ràng về cơ chế này.

Khi 2 tùy chọn nói trên được kích hoạt, Facebook sẽ truy cập và phân tích dữ liệu hình ảnh trong thư viện của người dùng, bao gồm cả những bức ảnh chưa từng được tải lên nền tảng. Hệ thống có thể nhận diện ngày tháng chụp, khuôn mặt, vật thể hoặc bối cảnh, từ đó đề xuất album, tạo ảnh ghép, bài đăng tóm tắt hoặc thậm chí phiên bản xử lý bằng AI. Nói cách khác, ứng dụng không chỉ làm việc với những gì người dùng chủ động chia sẻ, mà còn mở rộng sang toàn bộ kho ảnh lưu trữ trong máy.

Trên lý thuyết, quyền truy cập cuộn camera vốn đã được Meta yêu cầu từ trước để phục vụ việc đăng tải ảnh, video hoặc gửi file qua tin nhắn. Tuy nhiên, sự khác biệt lần này nằm ở việc công ty đi xa hơn mức cần thiết, tiến hành phân tích những hình ảnh chưa bao giờ được người dùng lựa chọn để chia sẻ. Đây chính là lý do cộng đồng công nghệ cho rằng Meta đã vượt quá ranh giới thông thường về quyền riêng tư.

Về phần mình, ông lớn mạng xã hội giải thích rằng các gợi ý được tạo ra từ cơ chế quét ảnh chỉ hiển thị riêng cho chủ tài khoản và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu. Dù vậy, lập luận này không đủ để xua tan lo ngại. Việc thiết lập mặc định bật sẵn mà không thông báo trước khiến nhiều người cho rằng Meta đang thử nghiệm cách thu thập dữ liệu theo hướng ít minh bạch hơn.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể tắt chức năng này. Trong phần Cài đặt và Quyền riêng tư, hãy chọn phần Cài đặt và tìm đến phần Gợi ý chia sẻ cuộn camera. Tiếp đó, chọn tắt 2 phần gợi ý gồm “Gợi ý chia sẻ tùy chỉnh từ thư viện ảnh của bạn” và “Nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi bạn đang duyệt Facebook”. Như vậy, nền tảng sẽ không sử dụng hình ảnh riêng tư làm gợi ý trong các phiên sử dụng sau.