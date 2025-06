FA phạt Man City

Theo quy định trên, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh có trách nhiệm phải bắt đầu trận đấu cũng như khởi động lại hiệp hai đúng thời gian quy định. Mỗi lần vi phạm án phạt sẽ tăng dần, trong đó, lần đầu tiên Man City bị phạt 40.000 bảng, còn lần vi phạm thứ 9 lên tới 190.000 bảng.

Thông báo từ ban tổ chức Premier League nêu rõ: "CLB Manchester City chấp nhận vi phạm Quy tắc L.33 liên quan đến nghĩa vụ giờ thi đấu và giờ tái khởi động trận đấu. Những vi phạm diễn ra trong 9 trận tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25. Các quy tắc này nhằm đảm bảo giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp ở mức cao nhất".

Một trong những lần vi phạm đáng chú ý nhất là trận derby thành Manchester với MU tại Etihad vào tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, Man City ra sân muộn cả ở hiệp một lẫn hiệp hai.

Premier League xác nhận Man City chính thức xin lỗi vì các sai phạm nói trên. Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã nhắc nhở toàn đội, từ cầu thủ đến nhân viên, về việc phải tuân thủ nghiêm túc quy định L.33.

Đáng chú ý, đây không phải rắc rối duy nhất mà Man City đối mặt. Đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn bị điều tra với 130 cáo buộc vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP). Dù vậy, ban lãnh đạo CLB phủ nhận toàn bộ cáo buộc và vụ việc đang trong quá trình xử lý.

