Eurowindow Light City - tâm điểm đầu tư mới tại trung tâm Thanh Hóa

Thị trường bất động sản Thanh Hóa đang thu hút dòng tiền đầu tư khi hạ tầng, kinh tế và đô thị hóa tăng tốc.

Trong bối cảnh đó, Eurowindow Light City được xem là dự án hội tụ nhiều “công thức thành công” của bất động sản (BĐS) đầu tư, mở ra dư địa tăng trưởng tại thủ phủ xứ Thanh.

Vị trí chiến lược, phong thủy vượng khí

Trong BĐS, vị trí luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tiềm năng gia tăng giá trị. Thực tế tại nhiều đô thị cho thấy các dự án nằm gần sông, gần trục giao thông huyết mạch hoặc trung tâm hành chính thường có tốc độ tăng giá tốt, trở thành tài sản khan hiếm trên thị trường.

Eurowindow Light City sở hữu lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” khi tọa lạc tại phường Nguyệt Viên - trung tâm phát triển mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa, có vị trí đắc địa bên bờ sông Mã nối giữa Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp. Trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm (TP Thanh Hóa) thủ phủ tỉnh Thanh Hóa ngày càng thu hẹp, Eurowindow Light City trở thành điểm đón sóng tăng giá lớn bậc nhất khu vực, thu hút giới đầu tư.

Trải nghiệm di sản văn hóa độc đáo

Trong phát triển đô thị hiện đại, những khu vực trở thành “điểm đến” - nơi người dân và du khách chủ động tìm đến để trải nghiệm, vui chơi - thường tạo sức hút cho BĐS. Trên thế giới, Times Square tại New York City hay khu vịnh Marina Bay của Singapore trở thành tâm điểm du lịch - giải trí, đồng thời nâng tầm giá trị của tuyến phố thương mại và BĐS xung quanh. Còn tại Eurowindow Light City, điểm khác biệt làm nên dấu ấn riêng nằm ở “Thành phố Ánh sáng” - nơi công nghệ chiếu sáng được nâng tầm thành một phần của đời sống khu đô thị. Dự án sở hữu Đại lộ ánh sáng di sản đầu tiên tại Việt Nam cùng Công viên Ánh sáng tương tác lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa.

Thông qua công nghệ hiện đại như 3D mapping, laser, hologram, những giá trị văn hóa Đông Sơn được tái hiện sinh động bằng ngôn ngữ ánh sáng, tạo nên không gian trải nghiệm mới cho cư dân và du khách. Các không gian này không chỉ đóng vai trò cảnh quan, mà còn có khả năng trở thành điểm đến check-inthu hút người dân địa phương và du khách. Khi đi vào vận hành đồng bộ, các hoạt động trình diễn ánh sáng, lễ hội khiến nơi đây thành tâm điểm giải trí mới của thành phố, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển.

Khu đô thị xanh toàn diện, hệ sinh thái gồm 200 tiện ích

Song hành yếu tố biểu tượng, Eurowindow Light City được quy hoạch thành khu đô thị xanh toàn diện.

Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường, các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước.

Eurowindow Light City được quy hoạch gần 200 tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Các tuyến phố thương mại, phố ẩm thực sầm uất kết hợp trường học, rạp chiếu phim, công viên. Khu luyện tập thể thao gồm sân golf, pickleball, bóng đá, bể bơi, gym, yoga đan xen không gian thư giãn như vườn thiền, vườn đọc sách.

Bản hòa ca kiến trúc đa sắc

Sự đa dạng về loại hình sản phẩm cũng là yếu tố giúp khu đô thị quy mô lớn thu hút dòng tiền đầu tư, hình thành nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Eurowindow Light City bao gồm 7 phân khu, cung cấp nhiều loại hình sản phẩm: Biệt thự, biệt thự bán đảo view hồ; liền kề/shophouse; căn hộ chung cư; shophouse khối đế; shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Mỗi căn được thiết kế tinh tế, chú trọng công năng sử dụng và tính thẩm mỹ tổng thể.

Hiện nay, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên sản phẩm vừa giữ đất tích sản, vừa tạo dòng tiền thực. Các sản phẩm tại Eurowindow Light City có thể khai thác vừa ở, vừa kinh doanh trở thành “gà đẻ trứng vàng” thu hút nhà đầu tư.