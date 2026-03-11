Eurowindow Light City - dấu ấn khu đô thị xanh, hiện đại tại Thanh Hóa

Eurowindow Light City quy mô 176 ha được kỳ vọng kiến tạo khu đô thị xanh, hiện đại tại Thanh Hóa, góp phần nâng tầm không gian sống và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Tại lễ khởi công dự án khu đô thị xanh: Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City với quy mô 176 ha diễn ra ngày 10/3, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Việc thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra”.

Hiện nay, khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, người mua nhà có xu hướng tìm kiếm các khu đô thị xanh, sở hữu không khí trong lành, cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên. Đón đầu xu hướng đó, Eurowindow Holding định hướng phát triển các khu đô thị xanh trên phạm vi toàn quốc, không chỉ nhằm kiến tạo những công trình có giá trị bền vững, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng quá trình xây dựng tương lai đô thị Việt Nam - nơi con người được sống trong môi trường hài hòa với thiên nhiên, văn minh và thịnh vượng lâu dài.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City quy mô 176 ha.

Tại Thanh Hóa, nơi kinh tế phát triển mạnh và hạ tầng được đầu tư bài bản, xu hướng tìm kiếm không gian sống chất lượng cao ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở đáp ứng được các tiêu chí về vị trí trung tâm, quy hoạch hiện đại và không gian xanh vẫn còn hạn chế. Thấu hiểu nhu cầu đó, Eurowindow Holding đánh dấu sự trở lại thị trường xứ Thanh với khu đô thị xanh, hiện đại Eurowindow Light City - dự án được kỳ vọng kiến tạo chuẩn sống mới, nơi giá trị sống và giá trị đầu tư song hành bền vững.

Eurowindow Light City đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh khi không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn mà còn sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: Cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn, tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường của các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A cho phép tái sử dụng để tưới cây. Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Mã, hội tụ 3 tiêu chuẩn “vàng” - "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính tỉnh thông qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, dễ dàng tiếp cận bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…

Một điểm nhấn ấn tượng khác của Eurowindow Light City sở hữu Đại lộ Ánh sáng di sản đầu tiên tại Việt Nam và Công viên Ánh Sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại. Những công trình này mang đến trải nghiệm đa giác quan, tái hiện văn hóa Đông Sơn qua các họa tiết đặc trưng như: Mặt trời, chim Lạc, trống đồng… Ngoài thu hút khách du lịch tham quan, đây sẽ là điểm check-in hấp dẫn của giới trẻ và người dân địa phương.

Đại lộ Ánh Sáng di sản là điểm nhấn ấn tượng của khu đô thị.

Eurowindow Light City tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với hệ sinh thái gần 200 tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - vui chơi, giải trí của cư dân ở nhiều lứa tuổi. Bên cạnh đó, 7 tinh hoa kiến trúc thế giới hội tụ tại 7 phân khu kiến tạo nên môi trường sống giàu trải nghiệm, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình tận hưởng trọn vẹn.