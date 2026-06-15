Eurowindow Light City - biểu tượng đầu tư, kinh doanh bên sông Mã

Eurowindow Light City mở ra cơ hội đầu tư và kinh doanh nhờ các công trình biểu tượng như Đại lộ Ánh sáng di sản và Công viên Ánh sáng tương tác.

Giữa xu hướng tìm kiếm những bất động sản vừa có khả năng khai thác kinh doanh, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá dài hạn, Eurowindow Light City thu hút chú ý với hệ tiện ích trải nghiệm quy mô lớn và các công trình biểu tượng bên dòng sông Mã.

Đại lộ Ánh sáng di sản - động lực kích hoạt thương mại

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Eurowindow Light City là Đại lộ Ánh sáng di sản dài khoảng 3 km. Không chỉ đóng vai trò giao thông nội khu, tuyến đại lộ được thiết kế như một không gian trải nghiệm thị giác quy mô lớn, hoạt động mạnh về đêm và tạo hiệu ứng nhận diện thương hiệu cho toàn khu vực.

Đại lộ Ánh sáng di sản trở thành điểm đến thu hút người dân địa phương và khách du lịch. Ảnh phối cảnh.

Điểm đáng chú ý là cách tổ chức ánh sáng theo chủ đề, có kịch bản và phân tầng cảm xúc rõ ràng. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đại lộ vận hành như một sân khấu ánh sáng ngoài trời. Hệ thống spotlight, laser đa tầng và công nghệ chiếu sáng 3D đồng bộ giúp các cụm công trình nghệ thuật trở nên nổi bật.

Song song, yếu tố di sản Đông Sơn được lồng ghép xuyên suốt tuyến đại lộ. Các cổng ánh sáng trống đồng và chim Lạc được thiết kế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hologram để tạo hiệu ứng chuyển động. Hình ảnh chim Lạc xuất hiện trên đỉnh cổng, trong khi mặt trống đồng phía dưới phát sáng rực rỡ, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem.

Cầu ánh sáng “Chim tiên dệt sáng” kết nối hai tuyến phố thương mại được trang trí bằng hệ thống đèn nghệ thuật, tái hiện hình tượng chim tiên và cầu vồng bằng hiệu ứng chuyển động liên tục.

Đối với Eurowindow Light City, Đại lộ Ánh sáng di sản được kỳ vọng đóng vai trò là "thỏi nam châm" thu hút dòng khách, từ đó tạo sức sống cho hệ thống shophouse, nhà phố thương mại và các hoạt động kinh doanh trong toàn khu đô thị. Khi lượng người đến tham quan, trải nghiệm và vui chơi ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ cũng gia tăng theo, mở ra cơ hội khai thác kinh doanh bền vững cho nhà đầu tư.

Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư đánh giá cao những sản phẩm nằm trên các trục thương mại trung tâm của dự án. Bên cạnh giá trị sở hữu bất động sản, khả năng khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng tới giá trị sử dụng thực tế.

Công viên Ánh sáng tương tác - điểm đến giải trí mới của Thanh Hóa

Nếu Đại lộ Ánh sáng di sản tạo nên sức hút từ các hoạt động trình diễn và trải nghiệm ngoài trời thì Công viên Ánh sáng tương tác tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi giải trí tại Eurowindow Light City.

Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam là không gian giải trí hiện đại, nơi thiên nhiên và nghệ thuật ánh sáng hòa quyện với di sản Đông Sơn. Ảnh phối cảnh.

Công viên xây dựng hành trình trải nghiệm mang tên “Ngược dòng tìm sáng”, gồm 4 chặng, mỗi chặng là một không gian sắp đặt kết hợp âm thanh, ánh sáng, công nghệ cảm biến, cho phép người tham quan tương tác trực tiếp thay vì chỉ quan sát. Thông qua ngôn ngữ ánh sáng và hiệu ứng đa tầng, các biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn như chim lạc, trống đồng, họa tiết mặt trời được tái hiện dưới hình thức hiện đại.

Thay vì chỉ tham quan và quan sát, du khách có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm nhờ hệ thống cảm biến và hiệu ứng đa phương tiện được tích hợp trong từng không gian. Đây là xu hướng đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia khi nhu cầu giải trí ngày càng chuyển dịch sang các mô hình tương tác và trải nghiệm thực tế.

Với Thanh Hóa, sự xuất hiện của một công viên ánh sáng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm sản phẩm vui chơi giải trí chất lượng cao cho người dân địa phương cũng như du khách. Điều này không chỉ gia tăng sức hút cho khu đô thị mà còn góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và thương mại phát triển.

Có quy mô sử dụng đất lên tới gần 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng , Eurowindow Light City là dự án có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản với định hướng trở thành khu đô thị xanh, hiện đại, một “Thành phố Ánh sáng” bên bờ sông Mã. Dự án không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm nhà ở cao cấp như biệt thự, liền kề/shophouse, chung cư, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che mà còn hội tụ đầy đủ tiện ích, công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học liên cấp, công viên cây xanh và khu thương mại dịch vụ...

Với chiến lược đầu tư vào các không gian trải nghiệm, vui chơi giải trí và các công trình mang tính nhận diện cao, Eurowindow Light City không chỉ kiến tạo diện mạo mới bên dòng sông Mã mà còn từng bước khẳng định vị thế là một biểu tượng đầu tư và kinh doanh mới của Thanh Hóa.