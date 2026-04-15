BĐS Thanh Hóa ‘nóng’ với gần 1.000 sale khởi động dự án bên sông Mã

Gần 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng hội tụ tại sự kiện kick-off Eurowindow Light City, cho thấy sức nóng của thị trường BĐS Thanh Hóa và kỳ vọng dành cho đô thị bên sông Mã.

Với chủ đề “Light Up the Legacy - thắp sáng di sản”, sự kiện kick-off dự án Eurowindow Light City diễn ra vào giữa tháng 4 được tổ chức quy mô lớn, đầu tư chỉn chu, trở thành điểm hội tụ của tinh thần chinh phục.

“Light Up the Legacy” thắp sáng di sản, lan tỏa khí thế chiến binh

Không khí sự kiện trở nên sôi động ngay từ những phút đầu với sự góp mặt của gần 1.000 chuyên viên kinh doanh. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn “Light Up the Legacy” kết hợp laser mapping và múa tương tác, tái hiện các biểu tượng như trống đồng, chim Lạc, ngọn lửa, qua đó khơi dậy khí thế và kỳ vọng dành cho Eurowindow Light City.

Không khí sôi động mở màn cho hành trình chinh phục thị trường BĐS Thanh Hóa của các “chiến binh” Eurowindows Light City.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Thăng - Phó tổng giám đốc Eurowindow Holding - nhấn mạnh: “Eurowindow Light City không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một biểu tượng mới của Thanh Hóa, nơi hội tụ không gian sống chất lượng, trải nghiệm đa dạng và cơ hội đầu tư bền vững”.

Tại sự kiện, các khách mời được lắng nghe chuyên gia đầu tư bất động sản Trần Quang Mạnh chia sẻ về thông tin thị trường và những điểm khác biệt lợi thế của dự án Eurowindow Light City. Chuyên gia cũng lồng ghép phần minigame sôi động, cập nhật kiến thức liên quan đến dự án, tạo tương tác sôi nổi và giúp đội ngũ kinh doanh củng cố thông tin sản phẩm.

Tiết mục điểm nhấn “Light Up the Legacy”.

Chị Nguyễn Thùy Linh - chuyên viên kinh doanh - cho biết: “Phần đào tạo giúp tôi hiểu rõ hơn về sản phẩm và chính sách. Điều quan trọng nhất là mình có thêm sự tự tin khi tư vấn khách hàng, vì nắm được đầy đủ giá trị và điểm khác biệt của dự án”.

Trước thời điểm kick-off, dự án đã được triển khai chuỗi hoạt động truyền thông như lễ ra quân và roadshow qua các tuyến phố trung tâm thủ phủ tỉnh Thanh Hóa, góp phần gia tăng nhận diện và tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường địa phương.

Thành phố ánh sáng bên sông Mã- Biểu tượng mới của xứ Thanh

Eurowindow Light City - thành phố ánh sáng bên bờ sông Mã - được phát triển trên quy mô gần 176 ha, sở hữu gần 200 tiện ích, hướng tới mô hình đô thị đa chức năng. Dự án cung cấp loạt sản phẩm gồm biệt thự, biệt thự đảo view hồ, liền kề, shophouse và căn hộ chung cư.

Trong đó, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che - sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding - được xem là dòng sản phẩm tạo khác biệt, tối ưu khả năng khai thác thương mại ngay khi vận hành.

Dự án phát triển theo hướng đô thị xanh với hệ thống cây xanh và mặt nước lớn, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: Cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Khu đô thị sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường, các biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A.

Bên cạnh đó, Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Về vị trí, dự án nằm tại phường Nguyệt Viên, kết nối trực tiếp trung tâm hành chính tỉnh qua quốc lộ 1A và quốc lộ 10. Đồng thời, từ đây dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại, yếu tố đang được người mua ở thực quan tâm trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị sử dụng.

Trên nền quỹ đất ven sông, Eurowindow Light City được định vị phát triển theo hướng đô thị hiện đại, đồng bộ kiến trúc - cảnh quan - văn hóa. Điểm nhấn lớn nhất là đại lộ ánh sáng di sản và công viên ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng trống đồng, chim Lạc, mặt trời. Đây được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa - giải trí quy mô lớn, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm mới cho Thanh Hóa.

Eurowindow Light City nổi bật với đại lộ Ánh sáng Di sản và công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn. Ảnh phối cảnh.

Với sự tham gia của gần 1.000 chuyên viên kinh doanh cùng sự chuẩn bị bài bản từ chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, Eurowindow Light City được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản Thanh Hóa trong năm nay, đồng thời nâng cao vị thế của dự án trong nhóm đô thị ven sông tại khu vực Bắc Trung Bộ.