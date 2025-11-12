Etta Eyong - tân binh khiến Real và Barca phải để mắt

Từ bãi đất khô nứt của Douala đến sân khấu La Liga, Karl Etta Eyong đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Karl Etta Eyong đã ghi 6 bàn tại La Liga mùa 2025/26.

Chỉ bốn năm trước, Karl Etta Eyong còn chơi bóng trên những mặt sân gồ ghề, khô cằn ở Douala, nơi trái bóng đôi khi lăn không nổi qua vũng đất nứt nẻ. Hôm nay, anh đang đứng giữa ánh đèn rực rỡ của La Liga, ghi 6 bàn sau 12 trận, chỉ xếp sau Kylian Mbappe, Robert Lewandowski và Julian Alvarez, ba siêu sao của Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.

Từ một cầu thủ vô danh của Cameroon, Eyong đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Hành trình không bằng phẳng

Etta Eyong sinh năm 2003, khởi nghiệp tại Ecole de Football Galactique, học viện bóng đá nhỏ ở Douala, nơi bản thân học được cách chiến đấu bằng tinh thần hơn là điều kiện vật chất. Anh từng chơi như một tiền vệ trung tâm, mạnh mẽ, cần cù và có thói quen lao vào mọi pha tranh chấp. Chính lối chơi không ngại va chạm ấy giúp Eyong lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Cadiz khi họ đến châu Phi tìm nhân tài.

Sang Tây Ban Nha ở tuổi 18, Eyong bắt đầu từ học viện trẻ Cadiz rồi chuyển sang Villarreal vào năm 2024. Chỉ trong một mùa giải, anh ghi 19 bàn sau 30 trận cho đội B, thành tích khiến HLV đội một phải gọi anh lên. Eyong ra mắt La Liga tháng 4/2025 và chỉ hai tuần sau, ghi bàn quyết định vào lưới Girona, mở ra chương mới cho sự nghiệp.

Đầu mùa 2025/26, Eyong tiếp tục thăng hoa với 1 bàn và 2 kiến tạo sau ba trận đầu tiên cho Villarreal. Ai cũng nghĩ anh sẽ là người kế thừa vị trí của Thierno Barry, cầu thủ vừa sang Everton. Nhưng rồi ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9, Villarreal gây sốc khi bán anh cho Levante, đội bóng mới lên hạng, với giá chỉ 3 triệu euro.

Nhiều người cho rằng đó là một sai lầm lớn. Và chỉ mất vài tuần, Eyong chứng minh điều đó.

Karl Etta Eyong hoà nhập rất nhanh với Levante.

Gia nhập Levante, Eyong hòa nhập tức thì. Anh ghi 5 bàn sau 9 trận đầu tiên, trở thành tay săn bàn hàng đầu của đội và cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Valencia. Không chỉ người hâm mộ Levante, mà cả giới chuyên môn La Liga đều phải chú ý đến Eyong.

Cách chơi của Eyong rất khác biệt. Anh không phải mẫu tiền đạo kỹ thuật như João Félix hay Vini Jr., mà giống kiểu “chiến binh sân cỏ”, người sống bằng phản xạ và ý chí. Hơn 80% cú dứt điểm của anh đến từ trong vòng cấm, và ba trong số sáu bàn thắng mùa này là những pha chớp cơ hội sau các tình huống lộn xộn.

Trong trận gặp Mallorca cuối tháng 10, Eyong rình rập sau lưng trung vệ Antonio Raillo, rồi tung cú dứt điểm nhanh như chớp để gỡ hòa 1-1. Trước đó, trong chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, anh có mặt đúng lúc để đá bồi sau cú sút của đồng đội Oriol Rey.

Bàn thắng đáng nhớ nhất là pha đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois trong trận thua Real Madrid 1-4. Đó không chỉ là bàn danh dự cho Levante, mà còn là lời tuyên bố rằng Karl Etta Eyong đã thực sự bước vào sân khấu lớn.

Điều khiến Eyong nổi bật không chỉ nằm ở bàn thắng, mà ở cách anh tạo ra bàn thắng. Anh không chờ cơ hội, anh tự ép buộc nó xuất hiện bằng cách di chuyển liên tục, ép đối phương mắc sai lầm. Eyong bật nhảy trong vòng cấm, tì đè bằng vai, và sẵn sàng ăn đòn để giành vị trí.

Karl Etta Eyong có sức mạnh, khả năng bật nhảy để ghi bàn.

Dù chỉ cao 1,81 mét, Eyong chơi đầu rất tốt nhờ chọn điểm rơi khôn ngoan. Bàn thắng vào lưới Girona hồi tháng 5 cho thấy anh di chuyển tinh tế thế nào, lặng lẽ rời khỏi tầm quan sát của hai trung vệ, xuất hiện đúng khoảnh khắc để đánh đầu tung lưới.

Không chỉ mạnh trong khu vực 16,50 mét, Eyong còn là mũi tấn công lợi hại trong phản công. Theo dữ liệu SkillCorner, anh là tiền đạo có nhiều pha tăng tốc bùng nổ nhất La Liga mùa này, đạt tốc độ trên 20 km/h chỉ sau vài bước chạy, và xếp thứ tư toàn giải về số lần nước rút mỗi trận.

Ở Levante, Eyong thường lùi sâu, kéo giãn hàng thủ, rồi tăng tốc đón đường chọc khe. Anh không sở hữu cú dứt điểm tinh tế, đôi khi sút vội hoặc quá lực, nhưng lại có khả năng tạo ra cơ hội từ hư vô, thứ bản năng mà chỉ những tiền đạo bẩm sinh mới có.

Cỗ máy cần mẫn và tinh thần chiến đấu

Ngoài kỹ năng tấn công, Eyong còn là tiền đạo phòng ngự đúng nghĩa. Anh pressing không ngừng, tranh chấp tay đôi như một hậu vệ, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần thiết. Trận gặp Mallorca tháng trước, sau khi đồng đội bị cản phá, Eyong lập tức lùi về giữa sân, truy cản Mateo Joseph và giành lại bóng.

Cách anh lao mình trong từng pha bóng khiến CĐV Levante yêu mến. Trong đội hình vốn thiếu ngôi sao, Eyong là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu, thứ giúp tân binh La Liga đứng vững giữa giải đấu khốc liệt.

Karl Etta Eyong là hiện tượng thú vị của La Liga.

Eyong hiện có 2 lần khoác áo đội tuyển Cameroon, và nhiều khả năng góp mặt ở Cúp châu Phi 2026 tại Morocco. Dù còn thiếu kinh nghiệm, anh lọt vào tầm ngắm của Barcelona và Real Madrid. Hai gã khổng lồ này đều cử tuyển trạch viên theo dõi anh trong nhiều trận gần đây.

Eyong vẫn còn phải hoàn thiện, nhất là khả năng chọn quyết định cuối cùng. Anh đôi khi nóng vội, chọn sút khi nên chuyền, hoặc ngược lại. Nhưng với độ tuổi 22, năng lượng, và bản năng săn bàn đã thể hiện, Eyong đang đi đúng hướng của một cầu thủ lớn.

Trong bối cảnh La Liga mất nhiều tài năng trẻ, từ Nicolas Jackson sang Bayern Munich đến Thierno Barry sang Everton, Eyong nổi lên như một biểu tượng mới của thế hệ tiếp theo.

Từ Douala khô cằn đến ánh đèn Mestalla, từ cầu thủ trẻ bị đánh giá thấp đến “người thứ tư” trong danh sách vua phá lưới La Liga, Etta Eyong là minh chứng sống cho câu nói: “Không phải nơi bạn bắt đầu, mà là nơi bạn dám hướng đến”.

Nếu tiếp tục giữ phong độ này, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cả châu Âu phải nhớ kỹ cái tên ấy, Karl Etta Eyong, cậu bé từng mơ về trái bóng tròn giữa nắng cháy Cameroon, giờ đã trở thành ngôi sao mới của La Liga.