Eto’o bị cáo buộc 'phá' tuyển Cameroon

Bị sa thải chỉ vài tuần trước AFCON 2025, cựu HLV Marc Brys công khai chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon Samuel Eto’o, cáo buộc huyền thoại này thao túng danh sách đội tuyển.

Eto’o từng có thời gian khoác áo Barcelona.

Bóng đá Cameroon tiếp tục chìm trong rạn nứt nghiêm trọng. Sau thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Cameroon (FECAFOOT) lại gây chấn động khi sa thải HLV trưởng Marc Brys hồi đầu tháng 12, chỉ ít tuần trước khi đội tuyển bước vào Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 tại Morocco.

Không giữ im lặng, chiến lược gia người Bỉ thẳng thừng chỉ trích Chủ tịch FECAFOOT Samuel Eto’o, người mà ông cho là đứng sau mọi quyết định gây tranh cãi gần đây. Trả lời Afrik-Foot, Brys dùng những lời lẽ gay gắt hiếm thấy: “Mọi chuyện thật khó tin, nhưng tôi không ngạc nhiên khi nó đến từ một kẻ tự luyến, người nghĩ mình là kẻ đẹp trai nhất”.

Theo Brys, Eto’o không chỉ sa thải ông mà còn trực tiếp can thiệp vào danh sách đội tuyển. “Ông ta loại bỏ những cầu thủ quan trọng, những thủ lĩnh thực sự. Làm sao có thể dự AFCON mà không có một thủ môn đẳng cấp thế giới như Andre Onana, hay một tiền đạo giàu cá tính như Vincent Aboubakar? Họ bị gạt ra ngoài vì dám đứng lên trước chủ tịch”, Brys cáo buộc.

Cả Onana lẫn Aboubakar đều không có tên trong danh sách Cameroon dự AFCON 2025, quyết định khiến dư luận trong và ngoài nước dậy sóng. Sau khi Brys bị sa thải, David Pagou được bổ nhiệm làm HLV mới, nhưng sự thay đổi này không xoa dịu được khủng hoảng.

“Tôi thất vọng không phải cho bản thân mình, mà cho cả tập thể”, Brys chia sẻ với TV5Monde. “Đội bóng đã rất tập trung cho Cúp châu Phi. Những quyết định này không mang tính tập thể, cũng không bình thường. Nó giống như một hành động tự phá hoại. Bạn không thể loại bỏ hàng loạt trụ cột chỉ vì nghĩ rằng mình không cần họ”.

Cuối tháng 11, bất chấp làn sóng chỉ trích, Samuel Eto’o vẫn tái đắc cử Chủ tịch FECAFOOT. Ngay sau đó, ông tiến hành sa thải Brys và công bố danh sách tuyển Cameroon dự AFCON. Hệ quả là Yvan Neyou, tiền vệ 28 tuổi của Getafe với 11 lần khoác áo đội tuyển, tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển quốc gia.

“Khoác áo Cameroon luôn là vinh dự lớn lao với tôi. Cảm ơn quê hương vì tất cả. Chúc đội tuyển may mắn tại AFCON và các trận đấu sắp tới”, Neyou viết trên Instagram.

AFCON 2025 chưa khởi tranh, nhưng với những gì đang diễn ra, Cameroon đã bước vào giải đấu trong bầu không khí chia rẽ sâu sắc, nơi mọi mũi dùi tiếp tục hướng về Samuel Eto’o.