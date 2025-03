Estevao vượt mặt Neymar

Palmeiras đang sở hữu một viên ngọc quý mang tên Estavao, và cầu thủ trẻ này đang khiến cả làng bóng đá Brazil dậy sóng. Ở tuổi 17, anh vừa chạm cột mốc 30 pha tham gia bàn thắng (20 bàn, 10 kiến tạo), trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên làm được điều này trước tuổi 18 kể từ Neymar.

Dù từng trải qua giai đoạn sa sút đầu mùa, Estavao nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao. Cú đúp vào lưới Sao Bernardo tại Campeonato Paulista là minh chứng cho sự bùng nổ đáng kinh ngạc của cầu thủ này. Sau một năm 2024 đầy ấn tượng, năm 2025 tiếp tục mở ra những cơ hội để anh tỏa sáng trước khi cập bến châu Âu.

Không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện, Estevao còn đang cải thiện vượt bậc về thể chất. Khả năng tranh chấp, giữ thăng bằng khi đối đầu với hậu vệ đối phương tiến bộ đáng kể. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của cầu thủ trẻ này cũng ngày càng sắc bén, biến anh trở thành một mũi nhọn đáng gờm trên hàng công.

HLV Abel Ferreira cũng ca ngợi sự tiến bộ của Estevao trong lối chơi tập thể. Anh không chỉ giỏi tấn công mà còn sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự, chiến đấu hết mình vì đội bóng. Với tiềm năng khổng lồ, Chelsea có thể tự tin rằng số tiền họ chi ra cho Estevao sẽ sớm trở thành một món hời.

Năm 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng trước khi sao trẻ này đặt chân đến bóng đá châu Âu. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Estevao có thể trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới trong tương lai.

Tháng 6/2024, Chelsea chi 34 triệu euro (cộng thêm 23 triệu euro phụ phí) để mua Estevao từ Palmeiras. Hiện tài năng người Brazil phải chờ tới khi 18 tuổi mới có thể sang Anh chơi bóng.

