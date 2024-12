Thành công vang dội của thần đồng 17 tuổi Brazil

Mới chỉ 17 tuổi, Estevao tạo ra cú sốc lớn khi giành được danh hiệu Bola de Ouro (Quả bóng vàng Brasileirão) cho cầu thủ xuất sắc mùa giải, vượt qua thành tích của những ngôi sao lừng lẫy như Neymar và Ronaldo Nazário.

Trong mùa giải đầu tiên của mình tại giải VĐQG Brazil, Estevao khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải thán phục với phong độ ấn tượng. Anh ghi được 13 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo trong 31 trận đấu, khẳng định tài năng vượt trội.

Thành tích này giúp Estevao trở thành tân binh xuất sắc lịch sử Brasileirão, vượt qua các huyền thoại như Neymar (10 bàn, 7 kiến tạo trong 33 trận), Ronaldo (12 bàn, 3 kiến tạo trong 14 trận), và Adriano (7 bàn, 5 kiến tạo trong 19 trận). Estevao không chỉ tạo dấu ấn tại giải quốc nội mà còn nhận được sự tin tưởng lớn từ các chuyên gia, ai cũng tin rằng anh là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu lớn, thậm chí là Quả bóng vàng thế giới trong tương lai.

Với màn trình diễn ấn tượng tại Brasileirão, Estevao thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn bóng đá châu Âu. Chelsea không bỏ lỡ cơ hội và chiêu mộ thành công anh vào hè qua với khoản phí gần 70 triệu euro (45 triệu ban đầu, 20 triệu phụ phí).

"The Blues" có một quyết định chiến lược khi không chỉ mời Estevao về làm "tân binh", mà sẽ trao cho anh cơ hội ra sân ngay lập tức trong đội một, thay vì cho anh đi "tu nghiệp" tại Strasbourg như các đồn đoán trước đó.

Estevao, hiện là tuyển thủ quốc gia Brazil, sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới tại châu Âu khi đủ tuổi trưởng thành vào tháng 3/2025. HLV Enzo Maresca của Chelsea rất ngưỡng mộ tài năng của thần đồng Nam Mỹ và đội bóng đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Estevao trong suốt quá trình chuyển nhượng. Đặc biệt, Cole Palmer - tài năng trẻ cũng đang thi đấu tại Chelsea - sẽ là người hỗ trợ giúp tân binh Brazil hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá xứ sương mù.

Là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp bước những huyền thoại của bóng đá Brazil, Estevao đang trên đường trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Việc gia nhập Chelsea đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh, và người hâm mộ London đang háo hức chờ đón màn trình diễn của "Vị vua" mới (biệt danh người hâm mộ đặt cho Estevão), người được cho là có thể sẽ thay thế những tên tuổi lớn như Neymar và Gabriel Jesus trong tương lai gần.

Estevao sẽ đối diện với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp khi gia nhập một đội bóng hàng đầu tại châu Âu, nhưng với tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh hứa hẹn sẽ tạo ra dấu ấn lớn không chỉ tại Stamford Bridge mà còn trên mọi đấu trường quốc tế.

