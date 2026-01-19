Essensia Broadway - điểm hẹn phong cách sống của cộng đồng Urbanista

Có những nơi không cần nhiều lời giới thiệu bởi ngay khoảnh khắc đặt chân đến, chủ nhân đã cảm nhận được nhịp điệu riêng của nó.

Essensia Broadway là một không gian như thế. Đời sống tại đây được dẫn dắt bằng kiến trúc, tiện ích và phong cách của cộng đồng có gu.

Urbanista - những cư dân sống chủ động giữa đô thị

Có một thời, đô thị là nơi người ta đến để chinh phục. Còn với Urbanista, đô thị là nơi để ở lại, đủ lâu để thấu hiểu nhịp vận hành và đủ sâu để nhận ra đâu là không gian khiến mình thực sự thuộc về.

Dưới góc nhìn của nhà phát triển BĐS Phú Long, Urbanista không phải là thuật ngữ chỉ một “thế hệ” theo nghĩa nhân khẩu học, mà là cách gọi mang tính phong cách sống, dùng để chỉ những cư dân sống, làm việc và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống đô thị hiện đại. Họ quen với sự chuyển động liên tục, lịch trình xếp lớp và thay đổi giữa nhiều vai trò khác nhau. Đô thị không làm họ choáng ngợp mà ngược lại, chính sự vận hành không ngừng ấy đã trở thành một phần trong nhịp sống mà họ lựa chọn, thích nghi và làm chủ.

Càng gắn bó với đô thị, nhóm cư dân này càng nhận ra không gian đáng sống không chỉ dừng ở vị trí đắc địa, thiết kế đẳng cấp hay quy tụ tiện ích tiện lợi. Ngoài những giá trị này, họ còn cần một bối cảnh có chất riêng, phản chiếu phong cách và cá tính của cộng đồng thời thượng.

Urbanista ngày càng ưu tiên dự án có khả năng phản chiếu gu thẩm mỹ và cá tính của cộng đồng. Ảnh phối cảnh.

Do vậy, dự án cao cấp được kiến tạo như một “sân khấu” cho thấy sự đồng điệu và thu hút sự quan tâm của Urbanista. Ở đó, sự sống động trở thành bản sắc, chảy xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đến quản lý vận hành. Không gian sống cũng trở nên khác biệt bởi khả năng chuyển tiếp linh hoạt giữa công việc và đời sống, kết nối và riêng tư. Nhờ vậy, mỗi ngày trôi qua là một chuỗi “chuyển cảnh” trong hành trình sải bước, trải nghiệm và hoàn thiện câu chuyện của riêng mình.

Essensia Broadway - lựa chọn có bản sắc của Urbanista

Giữa lúc thị trường cần thêm dự án biết kể chuyện bản sắc đô thị và Urbanista mong muốn không gian có tiết tấu như chính nhịp sống thường nhật của họ, Essensia Broadway xuất hiện và đáp ứng nhu cầu.

Là dấu ấn thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn của nhà phát triển Phú Long, Essensia Broadway tiên phong kiến tạo mô hình Art - Urban. Đó là nơi thương mại không tách rời đời sống và nghệ thuật không đứng ngoài không gian, mà cùng giao thoa để tạo nên môi trường giàu cảm hứng.

Essensia Broadway tiên phong kiến tạo mô hình Art - Urban tại Nam Sài Gòn. Ảnh phối cảnh.

“Từ những phác thảo đầu tiên, Essensia Broadway được hình dung như không gian sống mang tính trình diễn. Đó là nơi kiến trúc, cảnh quan, phương thức vận hành và cộng đồng tinh hoa cùng hòa âm trong bản giao hưởng đô thị sống động. Khi ý tưởng ấy được phát triển cùng đơn vị thiết kế quốc tế Ong&Ong, Essensia Broadway dần định hình với cảm hứng văn hóa nhạc kịch Broadway và được diễn giải bởi ngôn ngữ kiến trúc Art - Deco đương đại. Chúng tôi tin rằng Essensia Broadway không chỉ là nơi để ở, mà còn góp phần tạo nên phong cách và bản sắc đô thị rất riêng cho khu nam thành phố”, đại diện Phú Long chia sẻ.

Phong cách sống Broadway được thể hiện qua diện mạo đậm chất Art - Deco. Đó là nơi những hình khối đối xứng, bề mặt vật liệu phản chiếu và hệ thống ánh sáng được thiết kế như lớp ngôn ngữ thị giác có chủ ý. Ban ngày, không gian đón ánh nắng tự nhiên và làm nổi bật nhịp điệu kiến trúc. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đô thị rực sáng, tạo nên bầu không khí sống động như sân khấu ngoài trời dành riêng cho cộng đồng Urbanista yêu đô thị, đề cao cá tính và trân trọng chiều sâu trải nghiệm.

Không chỉ vậy, Essensia Broadway còn hiện diện như bản tuyên ngôn về chất lượng sống bền vững khi mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức gần 42%. Trên quỹ đất hơn 25.000 m2, dự án giới thiệu một bộ sưu tập giới hạn gồm 31 căn nhà phố thương mại và 56 căn nhà phố liền kề. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho thế giới tiện ích và không gian công cộng, bao gồm Broadway Clubhouse, tổ hợp công viên - quảng trường và cảnh quan cây xanh, mặt nước. Đây chính là nền tảng để hình thành cộng đồng tinh tuyển và phong cách sống Broadway được duy trì bền vững, mà không bị phá vỡ bởi mật độ hay áp lực đô thị.

Mỗi mảnh ghép tại Essensia Broadway là một đặc quyền trải nghiệm, góp phần nâng tầm chất sống Broadway. Ảnh phối cảnh.

Song, phong cách sống mang tinh thần Broadway đòi hỏi nhiều hơn một ý niệm thiết kế, nó cần vị trí đủ chín muồi để nhịp sống diễn ra trọn vẹn. Đó cũng là lợi thế khác biệt của Essensia Broadway khi hiện diện giữa vùng xanh sôi động Nam Sài Gòn - nơi đô thị bước qua giai đoạn hình thành và đi vào nhịp vận hành ổn định. Tại đây, dự án vừa giữ được sự kết nối thuận tiện với trung tâm, vừa đủ khoảng tách biệt để bật chất sống riêng.

Trên trục đại lộ Nguyễn Hữu Thọ có lộ giới quy hoạch 60 m, Essensia Broadway sở hữu tọa độ ấn tượng: Nằm giữa quần thể đô thị Celesta, đối diện khu dân cư hàng hiệu Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences và cách trạm metro số 4 khoảng 1 km. Trong bối cảnh hạ tầng, tiện ích và cộng đồng đã hoàn chỉnh, Essensia Broadway như có thêm “lực đẩy”, sẵn sàng nâng đỡ nhịp sống đô thị.

Trong tương lai, khi những chuyến metro đầu tiên lăn bánh và mô hình TOD (Transit - Oriented Development) phía nam thành phố chính thức vận hành, Essensia Broadway sẽ trở thành điểm hẹn tiên phong, góp phần hình thành hoạt động thương mại sôi động và tạo nên sức sống đô thị bền vững cho toàn khu vực.

Với việc nghệ thuật trở thành nền tảng và thương mại hòa vào đời sống, Essensia Broadway mở ra không gian đủ tinh tế để Urbanista bước vào và cảm nhận. Không cần định nghĩa sẵn, phong cách sống Broadway được hình thành tự nhiên qua từng trải nghiệm - sống động, có cá tính và để lại dấu ấn bền lâu trong hành trình gắn bó với đô thị Nam Sài Gòn đang chuyển mình.