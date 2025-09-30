Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liên tiếp 2 quan chức Trung Quốc bị kết án tử hình treo

  • Thứ ba, 30/9/2025 11:54 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc cũng bị tuyên án tử hình treo vì tội tham nhũng chỉ trong 2 ngày qua.

Tap doan Hanergy, Truong Xuan, tinh Cat Lam anh 1

Ông Trần Án, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu tại tòa. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Trong phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày 29/9, ông Trần Án, 62 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp (Mặt trận) tỉnh Quý Châu, đã bị tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ, song được hoãn thi hành án hai năm.

Trong thời gian gần 12 năm nắm giữ các chức vụ khác nhau ở nhiều địa phương và tỉnh Quý Châu, tính từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2024, quan chức này đã nhận hối lộ lên tới hơn 357 triệu nhân dân tệ (hơn 50 triệu USD).

Không chỉ lợi dụng chức vụ quyền hạn hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong phân bổ ngân sách nhà nước, thầu khoán dự án, phê duyệt quy hoạch và vận hành công ty, ông ta còn vi phạm quy định trong việc dàn xếp hợp tác giữa hai chính quyền địa phương và Tập đoàn Hanergy, gây thiệt hại nặng nề cho vốn nhà nước.

Trước đó một ngày, hôm 28/9, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cũng đưa ra bản án tương tự đối với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện. Quan chức 63 tuổi này đã nhận hối lộ bằng tiền mặt và tài sản trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (gần 38 triệu USD) trong giai đoạn 2007-2024.

Tap doan Hanergy, Truong Xuan, tinh Cat Lam anh 2

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Đường Nhân Kiện trong phiên xét xử. Ảnh: CCTV

Phán quyết tại tòa cho rằng, cựu quan chức này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong hoạt động kinh doanh, thầu khoán công trình và sắp xếp chức vụ, đồng thời nhận tài sản bất hợp pháp từ các tổ chức và cá nhân này, trực tiếp hoặc thông qua người khác.

Hành vi phạm tội của 2 cựu quan chức trên đều bị tòa án kết luận là “gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của nhà nước và nhân dân, đáng bị tuyên án tử hình”. Tuy nhiên do các bị cáo đã chủ động khai nhận phần lớn hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, nên đã được giảm nhẹ hình phạt và được hoãn thi hành án hai năm.

Bản án của hai cựu quan chức trên là động thái mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động. Một số quan chức cấp cao khác cũng đã “ngã ngựa” trong chiến dịch này, trong đó có hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc.

Hồi tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhấn mạnh, tham nhũng là “mối đe dọa lớn nhất” đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và tình trạng này vẫn đang gia tăng.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/lien-tiep-2-quan-chuc-cap-cao-trung-quoc-bi-ket-an-tu-hinh-treo-vi-tham-nhung-post1233944.vov

Bích Thuận/VOV

Tập đoàn Hanergy Trường Xuân tỉnh Cát Lâm Trung Quốc Pháp Đường Nhân Kiện Trần Án tham nhũng Trung Quốc Quý Châu

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

