Erling Haaland đang thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ tại Premier League. Chỉ với 26 cú sút, anh ghi được 10 bàn - đó là sự tối giản đáng sợ.

Trận đấu giữa Man City và Arsenal ở vòng 5 Premier League tối 22/9 kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy cảm xúc. HLV Pep Guardiola vỡ òa với bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng của John Stones. Nhưng nếu hỏi Pep về thời điểm nào khiến ông hài lòng nhất, nó lại đến vào đầu trận.

Tối giản nhưng khó cản

Phút thứ 9 trên sân Etihad, Savinho chọc khe cho Haaland thoát xuống dứt điểm chân trái về góc gần, hạ thủ thành David Raya. Bàn thắng này xứng đáng là một tuyệt tác dù nó có vẻ rất đơn giản. Thực ra thì đơn giản chính là thứ kết tinh trong tuyệt tác đó.

Khi Toni Kroos chuyền bóng chọc khe cho Vinicius Jr ghi bàn mở tỷ số trong trận Real Madrid gặp Bayern Munich tại bán kết lượt đi Champions League mùa trước, tiền đạo người Brazil lúc ăn mừng đã có hành động thể hiện sự ngưỡng mộ với đàn anh. Đường chuyền của Kroos không chỉ chính xác về hướng di chuyển mà còn vừa vặn ở tốc độ bóng lăn đến trước chân đồng đội.

Đường chuyền của Savinho cho Haaland cũng vậy. Dù chỉ mới đến sân Etihad, cựu cầu thủ Girona FC cứ như đã đọc được bước chạy của tiền đạo người Na Uy.

Do vậy, đường chọc khe của ngôi sao người Brazil rất hoàn hảo khi nó đúng hướng mà đồng đội di chuyển, đồng thời lực cũng vừa vặn. Trên đường theo trái bóng lăn phía trước, Haaland không phải thay đổi sải chân trước khi dứt điểm gọn gàng làm Raya bó tay.

Haaland ghi bàn rất dễ dàng vào lưới Raya.

Với Kroos, đường chuyền tại Allianz Arena không phải ăn may, mà là thói quen và đẳng cấp của cựu tiền vệ người Đức. Nhưng với Savinho, chúng ta không biết cầu thủ này ăn may hay không, liệu đó là một đường chuyển có tính toán, tinh chỉnh kỹ càng hay chỉ là một đường chuyền theo bản năng khi thấy đồng đội ở phía trên.

Nhưng một điều chắc chắn mà chúng ta biết, đó chính là Haaland không hề ăn may khi dứt điểm gọn gàng và hoàn hảo. Cầu thủ này sinh ra để thực hiện những pha bóng như vậy và đây không phải lần đầu tiên.

Người ta nhắc nhiều đến con số 105 sau bàn thắng này của Haaland, người chỉ mất chừng ấy trận để chinh phục mốc 100 bàn - san bằng thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo. Trong bóng đá ngày càng khốc liệt, ít ai nghĩ kỷ lục của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ bị san bằng, nhưng Haaland đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, có một con số 105 khác mà người hâm mộ muốn nhắc tới nhiều hơn cho thấy phẩm chất khác giữa Ronaldo và Haaland. Tính từ đầu mùa, Haaland chỉ có 105 chạm bóng ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng ghi 10 bàn. Có lẽ không cần phải thống kê để biết Ronaldo mất rất nhiều lần chạm bóng để có 10 bàn khi khoác áo Man Utd.

Nói cách khác, Haaland là mẫu tiền đạo cực kỳ đơn giản và thực dụng tới mức không cần cầm nhiều bóng, nhưng hễ chạm bóng là thủ môn đối phương run rẩy. Thêm một thông số khác chứng minh điều đó. Tổng số bàn kỳ vọng (xG) của Haaland từ đầu mùa chỉ là 5,54. Dù vậy, anh ghi đến 10 bàn. Không còn chân sút nào tại Premier League lại có hiệu suất ghi bàn cao như vậy.

Không toàn diện nhưng biết hiện diện đúng lúc

Có một ai đó nói là đừng bao giờ so sánh Kylian Mbappe với Haaland vì chân sút người Na Uy không phải cầu thủ toàn diện. Do vậy, cũng không nên so sánh Haaland với thần tượng của Mbappe là Cristiano Ronaldo.

Với CR7, chúng ta có một cầu thủ không chỉ ghi bàn tốt mà còn có khả năng cầm bóng, chạy biên tốt khi bằng tuổi Haaland, một cầu thủ có khả năng sút phạt hay đi bóng lắt léo. Còn Haaland thì sao? Để cho Haaland đá ở cánh, tiền vệ ảo, tiền vệ thì chắc chỉ có trong game.

Haaland cũng nói trong một cuộc phỏng vấn mùa giải trước rằng mình không biết cách ném biên. Nghe như đùa nhưng chẳng ai dại gì để một cầu thủ săn bàn hay thu hút cầu thủ đối phương đi ném biên. Haaland không biết làm gì khác ngoài ghi bàn, nhưng trong sở trường của mình, anh khiến Guardiola phải thay đổi định kiến.

Haaland tự nhận là mình không biết cách ném biên.

15 năm trước, khi Barcelona cùng Guardiola chinh phục cú ăn 6, khó ai nghĩ rằng một ngày nào đó Pep có thể dụng cầu thủ dạng như Haaland. Trong lối chơi tiki-taka, Guardiola thậm chí còn không dung nạp nổi một tiền đạo chơi khá đơn giản như Samuel Eto’o, mà chỉ thích những cầu thủ khéo léo như Lionel Messi, Thierry Henry. Một người như Haaland làm sao có thể len lỏi giữa các tuyến để chuyền bóng như thêu hoa dệt gấm tại Barca.

Vậy mà sau này, Guardiola từ chối cơ hội đem Messi về Etihad. Thay vào đó, ông đưa mẫu tiền đạo hoàn toàn đối lập là Haaland ghép vào đội hình. Lúc này, Haaland còn là hạt nhân chính trong đội hình của Pep. Phải chăng sau bao lăn lộn, nếm trải đủ vinh quang lẫn thất bại, HLV 53 tuổi đã ngộ ra rằng: Đơn giản cũng là một vẻ đẹp, lạnh lùng cũng là một vẻ đẹp. Với Haaland, anh có cả hai thứ này.