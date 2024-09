Eriksen rời MU dưới dạng tự do

Theo Manchester Evening News, Eriksen sẽ rời Old Trafford dưới dạng tự do sau khi mùa giải năm nay khép lại. Hiện tại, MU vẫn tìm cách đẩy đi tiền vệ người Đan Mạch.

"Quỷ đỏ" có thể để cựu sao Tottenham rời đội dưới dạng cho mượn trong tháng 1/2026. Động thái này giúp MU giảm bớt gánh nặng về việc phải trả mức lương rơi vào khoảng 150.000 bảng mỗi tuần cho Eriksen.

Tiền vệ 32 tuổi gia nhập MU với tư cách là cầu thủ tự do vào tháng 6/2022 và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hiện tại, vị thế của Eriksen xuống thấp ở "Nhà hát của những giấc mơ". Anh chỉ đá chính 12 trận tại Premier League mùa giải 2023/4 và góp mặt trong 4 phút mùa này.

Hè này, Eriksen nhận được một số lời đề nghị từ Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Nhưng vì nhiều lý do, tiền vệ người Đan Mạch vẫn bám trụ lại Old Trafford. Khả năng mức lương cao của Eriksen là rào cản khiến nhiều CLB từ chối thỏa thuận với MU.

Tới nay, Eriksen đã chơi 73 trận trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ". Anh ghi được 3 bàn thắng và cung cấp thêm 13 pha kiến ​​tạo. Kobbie Mainoo thăng tiến vượt bậc, cùng sự xuất hiện của Manuel Ugarte khiến Eriksen dần bị loại khỏi kế hoạch của HLV Erik ten Hag.

