Erick Thohir nhận ghế Bộ trưởng, U23 Indonesia lâm nguy?

Chỉ còn hơn hai tháng rưỡi nữa SEA Games 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan, thể thao Indonesia bất ngờ bước vào giai đoạn chuẩn bị mới khi Erick Thohir được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Từ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), vốn tập trung nhiều cho hành trình của đội tuyển U23, ông Erick Thohir nay trở thành “đầu tàu” quản lý toàn bộ các môn thể thao tham dự SEA Games. Quyết định bổ nhiệm được Tổng thống Prabowo Subianto công bố hôm 17/9, đặt người đàn ông 55 tuổi này trước một thách thức khổng lồ: vừa đảm bảo sự chuẩn bị chu toàn cho U23, vừa gánh vác trách nhiệm với hàng chục đội tuyển ở các bộ môn khác.

Một ngày sau khi nhậm chức, Erick thực hiện lễ bàn giao từ người tiền nhiệm Dito Ariotedjo tại trụ sở Bộ Thanh niên và Thể thao. Tại đây, ông thẳng thắn thừa nhận chưa kịp hình dung rõ công tác chuẩn bị cho SEA Games.

“Thành thật mà nói, tôi chưa có sự chuẩn bị gì. Sau lễ nhậm chức, tôi lập tức được Tổng thống triệu tập. Sáng nay, Bộ trưởng Văn phòng Nội các cũng bổ sung thêm một nhiệm vụ nữa”, ông chia sẻ.

Những phát biểu này khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu sự thay đổi đột ngột ở thượng tầng có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đội U23 Indonesia, vốn đang được xem là trọng tâm tranh huy chương vàng tại SEA Games?

Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, PSSI dưới sự điều hành của Erick Thohir dồn nhiều nguồn lực cho bóng đá, coi U23 như “lá cờ đầu” khẳng định vị thế.

Giờ đây, khi Erick Thohir nắm cả một “đại dương trách nhiệm”, bài toán đặt ra là liệu đội tuyển trẻ có tiếp tục được ưu tiên hay phải san sẻ sự quan tâm cho các môn khác. Sự cân bằng giữa lợi ích chung của thể thao Indonesia và tham vọng vàng của bóng đá sẽ là thách thức không nhỏ.

SEA Games 2025 đang cận kề, trong khi tân Bộ trưởng mới chỉ có hơn 70 ngày để sắp xếp, điều phối và định hướng chiến lược. Những bước đi đầu tiên của Erick Thohir trên “chiếc ghế nóng” sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi: U23 Indonesia có tiếp tục được đặt vào vị trí trung tâm, hay sẽ phải tự thích nghi trong một bức tranh thể thao rộng lớn hơn?