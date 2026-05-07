Enrique thắng lớn với canh bạc Zaire-Emery

Quyết định kéo Warren Zaire-Emery xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải của HLV Luis Enrique mang lại thành công lớn cho PSG trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Trong bối cảnh Achraf Hakimi dính chấn thương và không thể ra sân, chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải tìm phương án thay thế ở trận bán kết lượt về Champions League rạng sáng 7/5. Và ông đặt cược vào Zaire-Emery, tiền vệ vốn nổi tiếng với khả năng tranh chấp và nguồn năng lượng dồi dào ở tuyến giữa.

Canh bạc ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả. Trong trận đại chiến với Bayern Munich rạng sáng 7/5, tài năng 20 tuổi có màn trình diễn nổi bật khi hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự lẫn hỗ trợ triển khai bóng.

Theo Fotmob, Zaire-Emery có 6 tình huống tham gia phòng ngự hiệu quả, thực hiện 3 pha tắc bóng, 2 lần giải nguy, 1 tình huống đánh chặn và 3 pha thu hồi bóng. Những con số cho thấy sự chắc chắn đáng kinh ngạc của cầu thủ vốn không có sở trường đá hậu vệ.

Không chỉ gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự, Zaire-Emery còn mang đến nguồn năng lượng gần như vô tận bên cánh phải. Tốc độ, khả năng pressing và nền tảng thể lực sung mãn giúp anh liên tục bóp nghẹt khoảng trống của đối phương. PSG nhờ đó duy trì được cường độ chơi bóng cao xuyên suốt trận đấu.

Daniel Riolo, nhà báo thể thao người Pháp, ca ngợi màn trình diễn của Zaire-Emery: “Cậu ấy thi đấu như một chiến binh với sự trung thành tuyệt đối. Tôi nghĩ Warren thậm chí có thể đá chính cho tuyển Pháp tại World Cup sắp tới”.

Mùa giải năm nay chứng kiến bước tiến vượt bậc của Zaire-Emery. Sau mùa trước phải đóng vai trò dự bị trong hành trình PSG vô địch Champions League, tuyển thủ Pháp giờ trở thành mắt xích quan trọng của đội bóng. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất cho PSG ở mùa này, minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Enrique.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng nhiều lần gây tranh cãi với các quyết định nhân sự táo bạo, nhưng lần này ông đang thắng lớn. Việc biến một tiền vệ trung tâm thành hậu vệ phải không chỉ giúp PSG giải quyết bài toán nhân sự, mà còn mở ra phiên bản toàn diện hơn của Zaire-Emery.

