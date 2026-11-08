Enrique tạo kỷ lục mới ở PSG

PSG duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Troyes với tỷ số 1-0 trên sân Parc des Princes ở vòng 10 Ligue 1 rạng sáng 8/11.

PSG xây chắc ngôi đầu Ligue 1. Ảnh: Reuters.

Bước vào cuộc tiếp đón Troyes, PSG không có được lực lượng mạnh nhất khi hàng loạt trụ cột như Marquinhos, Ousmane Dembele, Nuno Mendes và Khvicha Kvaratskhelia đều vắng mặt. Sự thiếu hụt nhân sự phần nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành lối chơi của nhà đương kim vô địch.

Dù nhập cuộc chủ động, PSG không dễ dàng áp đặt thế trận như kỳ vọng. Ngay trong 5 phút đầu tiên, Senny Mayulu đã có cơ hội mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của tài năng trẻ này bị thủ môn Hillel Konate đẩy bóng trúng xà ngang. Sau đó, Mayulu tiếp tục thử vận may nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Trong khi PSG gặp khó khăn ở khâu tổ chức tấn công, Nhưng sau khoảng thời gian bế tắc, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn khai thông thế trận. Từ một tình huống phối hợp tấn công, Ilya Zabarnyi bật cao đánh đầu chính xác, đưa PSG vượt lên dẫn trước. Trước khi hiệp một khép lại, Ferran Torres có hai cơ hội liên tiếp để nhân đôi cách biệt nhưng đều bị Konate từ chối.

Zabarnyi ghi bàn duy nhất cho PSG. Ảnh: Reuters.

Bước sang hiệp hai, Troyes nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Ripart đứng trước cơ hội thuận lợi khi đối mặt Safonov, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành. Trong khi đó, Warren Zaire-Emery cũng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với pha đánh đầu đưa bóng ra ngoài.

Ferran Torres tiếp tục trải qua một ngày thi đấu kém duyên khi không thể đánh bại Konate trong tình huống đối mặt ở giữa hiệp hai. Những phút cuối trận, Troyes từng đưa bóng vào lưới PSG sau pha đá bồi của Lucas Maronnier, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Không thể tìm được bàn gỡ, Troyes đành chấp nhận thất bại 0-1. Đáng chú ý, đội bóng này mới ghi được 7 bàn tại Ligue 1 mùa giải năm nay, thành tích thấp nhất giải đấu.

Về phía PSG, chiến thắng trước Troyes đánh dấu trận thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây cũng là kỷ lục chuỗi thắng dài nhất của đội bóng dưới thời HLV Luis Enrique, cho thấy sức mạnh và sự ổn định đáng kể của nhà đương kim vô địch.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.