Enrique đặt dấu chấm hết cho 'gánh xiếc' PSG

Không còn là đội bóng chỉ dựa vào những cái tên nổi tiếng, PSG giờ đây trở thành một tập thể với kỷ luật nghiêm ngặt, các cầu thủ cam kết làm việc hết mình, thượng tầng chú trọng chiến lược phát triển tài năng trẻ. Đó là một PSG khác biệt hoàn toàn so với đội bóng “hào nhoáng” và thiếu ổn định người hâm mộ quen thuộc trong những năm qua.

Ngay từ buổi tập đầu tiên vào mùa hè năm 2023, Luis Enrique đặt ra những yêu cầu không thể thương lượng. Các cầu thủ PSG, dù là ngôi sao hàng đầu như Neymar hay Kylian Mbappe, đều phải ký vào bảng danh sách xác nhận có mặt tại buổi tập.

Mọi lý do vắng mặt đều không được chấp nhận, thậm chí những cầu thủ chấn thương cũng được khuyến khích có mặt. Nếu không ký tên, họ sẽ không được thi đấu. Đây là một trong những động thái đầu tiên của Enrique để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật trong đội hình.

Chỉ vài tháng sau, Neymar ra đi vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một năm sau, Mbappe rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng hết hạn. Sự thay đổi này có thể gây bất ngờ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Enrique tạo ra môi trường làm việc khắc nghiệt mà không có chỗ cho sự lười biếng hay sự tự cao của các ngôi sao.

Enrique không chỉ yêu cầu các cầu thủ cam kết với công việc, mà ông còn là một tấm gương về sự nghiêm túc và kỷ luật. Cựu thuyền trưởng Barcelona là người rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và thể lực của bản thân.

Được biết, ông tham gia các thử thách thể thao khắc nghiệt như Iron Man và Marathon des Sables - cuộc chạy marathon dài 249 km qua sa mạc Sahara. Sự tận tâm này của Enrique truyền cảm hứng cho các cầu thủ PSG, giúp họ nâng cao thể lực và đạt được hiệu suất tối ưu.

Enrique cũng không ngừng cải thiện phương pháp huấn luyện của mình. Dù không nói tiếng Pháp khi mới đến PSG, ông tự ghi âm những chỉ dẫn của mình và gửi lại cho từng cầu thủ, đảm bảo rằng họ hiểu chính xác những gì cần làm. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự tương tác giữa huấn luyện viên và các cầu thủ mà còn giúp họ cảm thấy mình là một phần quan trọng của chiến lược chung.

Mặc dù sở hữu những ngôi sao lớn đặc biệt là Mbappe, Enrique lại không bao giờ để những cái tên này trở thành trung tâm của PSG. Ông luôn nhấn mạnh rằng ngôi sao thực sự của đội bóng là tập thể, chứ không phải những cá nhân.

Đây là thông điệp rõ ràng mà Enrique muốn gửi tới các cầu thủ: họ phải đặt lợi ích của đội bóng lên trên tất cả. Và điều này được chứng minh qua những quyết định mạnh mẽ của ông.

Thậm chí, Mbappe - tên tuổi lớn nhất của CLB mùa trước - cũng không được miễn trừ. Enrique từng chỉ trích cầu thủ người Pháp sau một trận đấu, nói rằng không có ích gì khi có cầu thủ xuất sắc thế giới nếu anh ta không cống hiến hết mình cho đội bóng. Dù là một ngôi sao lớn, tiền đạo người Pháp cũng không thể thoát khỏi sự kỷ luật nghiêm khắc của Enrique.

Với Ousmane Dembele, một cầu thủ khác từng bị bỏ qua trong các trận đấu quan trọng, Enrique áp dụng phương pháp tương tự. Tuy nhiên, sau khi được chuyển sang vị trí tiền đạo cắm vào tháng 12/2024, Dembele cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ chơi tốt mà còn là hình mẫu về sự cống hiến và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi.

Với sự ra đi của những ngôi sao tầm cỡ thế giới, PSG chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào những cầu thủ trẻ tài năng. Một trong những ví dụ điển hình là Desire Doue, cầu thủ 19 tuổi, người ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu với Aston Villa thuộc tứ kết lượt đi Champions League. Đây là minh chứng cho thấy PSG không chỉ chờ đợi vào các ngôi sao, mà đang xây dựng một đội bóng trẻ trung, năng động và đầy hứa hẹn cho tương lai.

Với Enrique, đội bóng không chỉ là nơi để các ngôi sao tỏa sáng mà là một hệ thống hoàn chỉnh, nơi mọi cầu thủ đều có vai trò quan trọng. Ông cùng Giám đốc Thể thao Luis Campos xây dựng một PSG đầy kỷ luật và khát khao chiến thắng, điển hình là việc giành chức vô địch Ligue 1 mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào.

Với phong cách huấn luyện đầy quyết đoán và tầm nhìn chiến lược dài hạn, Enrique mang đến một làn sóng mới tại PSG. Không còn là đội bóng tập trung vào những cá nhân hào nhoáng, PSG dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang trở thành tập thể mạnh mẽ, kỷ luật và đáng sợ.

Enrique hoàn toàn xoay chuyển PSG, từ một đội bóng nhiều ngôi sao nhưng thiếu sự đồng nhất, thành đội bóng thực sự mạnh mẽ, có kỷ luật và luôn chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung. Và chính điều này biến PSG trở thành đội bóng đáng gờm không chỉ ở Ligue 1 mà còn trên đấu trường châu Âu.

Kỷ nguyên của “sự hào nhoáng” tại PSG chính thức khép lại, nhường chỗ cho một CLB mới, mạnh mẽ, kỷ luật và tài năng. Và nếu có một điều chắc chắn, đó là đội bóng này hứa hẹn còn tiến xa dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

