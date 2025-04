Tình thế đảo ngược với PSG

Trong suốt những năm qua, hình ảnh của PSG gắn liền với những bản hợp đồng bom tấn, những ngôi sao hàng đầu thế giới và một lối chơi đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Luis Enrique, một luồng gió mới thổi vào Parc des Princes.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không tìm cách khỏa lấp khoảng trống Mbappe bằng một siêu sao tương tự, mà ông hướng đến việc xây dựng một tập thể gắn kết, một cỗ máy vận hành trơn tru dựa trên nền tảng vững chắc của những cầu thủ trẻ tài năng và một triết lý bóng đá rõ ràng.

Một trong những lời hứa đầu tiên Enrique đưa ra khi gia nhập PSG là thay đổi DNA của đội bóng. Thực tế, ông bắt tay vào thay đổi một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Không phải từ việc tìm kiếm những tên tuổi nổi tiếng, mà từ việc xây dựng lại đội bóng từ nền tảng vững chắc với những cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

“Chúng tôi muốn ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ có chất lượng, phát triển lâu dài”, Enrique chia sẻ.

PSG không còn chỉ tìm kiếm những ngôi sao thành danh mà thay vào đó là các tài năng trẻ như Desire Doue hay Joao Neves. Đây là bước đi rõ ràng trong việc thay đổi triết lý mua sắm của PSG, từ việc chiêu mộ những ngôi sao đã có danh tiếng, họ chú trọng đến việc phát triển các cầu thủ tiềm năng, sẵn sàng cho việc thi đấu lâu dài với đội bóng.

Kvaratskhelia, một trong những tài năng của Napoli, là ví dụ điển hình cho sự thay đổi này. Enrique ngay lập tức nhận ra tiềm năng của tiền đạo người Georgia và nhanh chóng chiêu mộ anh vào tháng 1. “Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà chúng tôi cần”, Enrique nói về Kvaratskhelia.

Dù mang trong mình sự tinh tế và kỹ thuật, Kvaratskhelia cũng cho thấy sự nghiêm túc trong việc cải thiện khả năng phòng ngự, điều mà Enrique đánh giá cao. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc PSG giờ đây không còn chỉ là đội bóng của những siêu sao mà là đội bóng của những cầu thủ có trách nhiệm trong mọi khía cạnh.

Sự ra đi của Mbappe vào hè 2024 có thể là cú sốc lớn đối với PSG, nhưng với Enrique, đó lại là cơ hội để xây dựng một đội bóng thực sự gắn kết. Không còn phụ thuộc vào những cá nhân xuất sắc, Enrique đang xây dựng một PSG mạnh mẽ từ nền tảng tập thể.

Những chiến thắng quan trọng gần đây của PSG, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở tứ kết lượt đi Champions League, là minh chứng rõ ràng cho việc đội bóng đang vận hành một cách mượt mà, không phải chỉ nhờ vào tài năng cá nhân.

Enrique không chỉ tìm kiếm những cầu thủ giỏi, mà ông còn tìm kiếm những người có thể phát triển theo triết lý của mình. Điều này giải thích cựu thuyền trưởng Barcelona tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Doue và Barcola thay vì tiếp tục dựa vào các ngôi sao có tên tuổi.

Doue, bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro, chứng minh giá trị của mình với những màn trình diễn ấn tượng. “Chúng tôi thay đổi DNA của đội bóng, từ việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ và có chất lượng đến việc phát triển đội bóng cả về kinh nghiệm lẫn sự trẻ trung”, Luis Enrique khẳng định.

Một trong những sự thay đổi rõ rệt dưới triều đại của Enrique là sự cải thiện trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Trước đây, PSG thường xuyên bị chỉ trích vì sự thiếu hụt trong khả năng phòng ngự, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng mạnh tại Champions League.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Enrique, PSG mạnh mẽ và kỷ luật hơn trong việc phòng ngự. Các tiền đạo không còn chỉ chú trọng vào việc ghi bàn mà cũng tham gia tích cực vào công tác phòng ngự, điều này là yếu tố quan trọng giúp PSG trở thành một đội bóng toàn diện hơn.

Enrique cũng mạnh tay trong việc xây dựng lại đội hình và chiến thuật, không chỉ dựa vào các cầu thủ đã có tên tuổi mà thay vào đó là những cầu thủ có thể đóng góp vào cả hai đầu của sân. Ông không ngần ngại bỏ qua những cầu thủ sao mà vẫn sẵn sàng trao cơ hội cho những người có tiềm năng. Chính chiến lược này giúp PSG trở thành một đội bóng linh hoạt và khó bị đánh bại.

PSG của Enrique không còn là đội bóng chỉ dựa vào những siêu sao để giải quyết trận đấu. Thay vào đó, họ xây dựng một đội bóng với sự gắn kết, kỷ luật và sự sáng tạo đến từ các cầu thủ trẻ. Sự thay đổi trong cách tiếp cận này giúp PSG trở nên khác biệt và dễ dàng cạnh tranh với những đội bóng lớn tại châu Âu.

Một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược của Enrique là việc tập trung vào việc xây dựng một đội bóng không chỉ giỏi về mặt chiến thuật mà còn vững mạnh về tinh thần. Đó là lý do dù không có sự hiện diện của Mbappe, PSG vẫn có thể tiếp tục chinh phục các danh hiệu và tiến xa ở Champions League. Mùa giải này, họ chứng minh rằng họ không chỉ là một đội bóng mạnh về mặt tài chính mà còn mạnh về mặt chuyên môn.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG bước vào một chương mới đầy hứa hẹn. Mặc dù có những thử thách và sự thay đổi lớn, nhất là sau khi Mbappe ra đi, nhưng đội bóng cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Luis Enrique mang đến một DNA mới cho PSG, và đó là bước đi đúng đắn để đội bóng này vươn tới những danh hiệu lớn tại châu Âu. PSG không còn là một đội bóng chỉ tập trung vào những siêu sao, mà là một tập thể đoàn kết, trẻ trung và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

