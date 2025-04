PSG đang có 'mũi đinh ba' đáng sợ nhất châu Âu

Paris Saint-Germain tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Đây là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của họ trên mọi đấu trường, củng cố niềm tin vào sức mạnh của đội bóng.

Đêm ở Paris, Aston Villa có bàn thắng dẫn trước do công của Morgan Rogers ở phút 35, PSG gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ với bàn thắng tuyệt đẹp của Desire Doue, sút bóng vào xà ngang để san bằng tỷ số 1-1. Hiệp hai chứng kiến sự bùng nổ của đoàn quân Luis Enrique, khi Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, sau pha đi bóng đầy kỹ thuật và dứt điểm vào góc gần.

Để kết thúc trận đấu, Nuno Mendes ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 92, sau đường chuyền tinh tế của Ousmane Dembele, người có một màn trình diễn xuất sắc. Bàn thắng của Mendes càng làm nổi bật sức mạnh tấn công đa dạng và sắc bén của PSG.

Với cả ba cầu thủ trong bộ ba tấn công đều có những pha bóng quyết định trong trận đấu, câu hỏi đặt ra là liệu bộ ba này có thể trở thành "MSN mới" của PSG - giống như bộ ba huyền thoại Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar?

Mặc dù còn quá sớm để so sánh họ với bộ ba tấn công lẫy lừng của Barca, sự linh hoạt trong di chuyển, sự kết hợp ăn ý và khả năng tạo ra những khoảnh khắc xuất thần giữa các cầu thủ khiến bộ ba tấn công hiện tại của PSG rất đáng xem. Điều này gợi lại những ký ức về "MSN", với lối chơi tự do, đa dạng và khả năng kết hợp tuyệt vời giữa Messi, Suarez và Neymar.

Cũng giống như bộ ba Messi, Suarez và Neymar, bộ ba tấn công của PSG rất linh hoạt trong việc thay đổi vị trí, di chuyển vào trong để phối hợp với nhau ở khoảng cách ngắn. Các pha một hai, những cú lật bóng tinh tế và sự thay đổi người để tấn công vào hàng phòng ngự đối phương là những đặc điểm dễ nhận thấy trong lối chơi của họ.

Qua thống kê từ trận đấu, có thể thấy sự hiệu quả trong cách phối hợp của bộ ba này. Kvaratskhelia có tổng cộng 103 lần chạm bóng trong trận gặp Aston Villa, thực hiện 5 cú sút (1 trúng đích), hoàn thành 4 trong 5 lần đi bóng và tạo ra 5 cơ hội. Trong khi đó, Desire Doue có 71 lần chạm bóng trong 72 phút thi đấu, thực hiện 6 cú sút (3 trúng đích), hoàn thành 2 trong 4 lần đi bóng và tạo ra 3 cơ hội.

Ousmane Dembele, mặc dù là cầu thủ lớn tuổi nhất trong bộ ba (27 tuổi), lại rất thông minh trong việc nhận diện các pha di chuyển của đồng đội. Anh luôn biết khi nào các tiền đạo cánh cần di chuyển vào trong và sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo sự luân chuyển trong lối chơi luôn mượt mà và không để lại khoảng trống. Trong trận đấu tại Parc des Princes, Dembele có 99 lần chạm bóng, thực hiện 4 cú sút (1 trúng đích), hoàn thành 2 trong 5 lần đi bóng và tạo ra tới 9 cơ hội.

Điều quan trọng nhất trong chiến thắng của PSG trước Aston Villa không chỉ là kết quả cuối cùng, mà chính là cách họ thi đấu. Bộ ba tấn công này không chỉ thể hiện sự linh hoạt mà còn là sự hiểu ý tuyệt vời giữa các cầu thủ.

Kvaratskhelia, Dembele và Doue luôn sẵn sàng thay đổi vị trí, luân chuyển với nhau để tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Mặc dù cả ba đều có phong cách chơi riêng biệt, họ lại kết hợp với nhau một cách mượt mà, tạo nên những pha tấn công sắc bén và không thể đoán trước.

Ngoài bộ ba tấn công, các hậu vệ biên như Nuno Mendes và các tiền vệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự liên kết và hỗ trợ trong tấn công. Những pha di chuyển liên tục của các cầu thủ PSG khiến Aston Villa không thể theo kịp và bị kéo giãn ra khỏi vị trí, tạo ra cơ hội cho các cầu thủ tấn công của PSG.

Với sức mạnh tấn công như vậy, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý giữa Kvaratskhelia, Dembele và Doue, PSG hiện tại có thể tự tin hướng tới những mục tiêu lớn trong mùa giải này, bao gồm chức vô địch Champions League. Họ có đủ tài năng và sự phối hợp nhuần nhuyễn để đi xa trong giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Bộ ba tấn công này đang là điểm sáng, và nếu họ duy trì phong độ như vậy, PSG hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp Champions League mà họ đã chờ đợi từ lâu.

Khi so sánh với “MSN” của Barcelona, bộ ba của PSG vẫn còn thiếu một chút gì đó về sự gắn kết lâu dài, nhưng với tài năng hiện tại và cách họ kết hợp với nhau, việc họ trở thành thế hệ “MSN” mới của PSG không phải là điều quá xa vời.

