Endrick đếm ngược ngày rời Real Madrid

Endrick đang trở thành “ngòi nổ” mới trong nội bộ Real Madrid.

Sau Vinicius, tài năng trẻ người Brazil, Endrick là cái tên tiếp theo khiến Bernabeu phải đau đầu.

Sau Vinicius, tài năng trẻ người Brazil, Endrick là cái tên tiếp theo khiến Bernabeu phải đau đầu. Theo AS, đại diện của Endrick bắt đầu tiếp nhận các lời đề nghị mượn cầu thủ này, trong khi chính anh tự đặt ra hạn chót: hai tháng nữa. Nếu đến khi đó HLV Xabi Alonso vẫn không cho bản thân cơ hội ra sân, Endrick sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ngôi sao 19 tuổi muốn tìm đến một đội bóng ngoài Tây Ban Nha - nơi anh không phải đối đầu với Real Madrid - nhưng vẫn có thể thi đấu tại đấu trường châu Âu, đặc biệt là Champions League. Mục tiêu của Endrick là được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ và nuôi hy vọng góp mặt cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico.

Đáng chú ý, nhà tài trợ chính của Endrick là New Balance, thương hiệu có trụ sở tại Bắc Mỹ. Việc anh khoác áo một CLB ở khu vực này hoặc có tầm ảnh hưởng toàn cầu cũng mang lại lợi ích lớn về hình ảnh cho đôi bên.

Về mặt tài chính, gói mượn Endrick trong nửa mùa được ước tính khoảng 4,5 triệu euro. Cụ thể, Real Madrid chi 35 triệu euro mua anh từ Palmeiras với hợp đồng 6 năm, tương đương khoảng 6 triệu euro khấu hao mỗi mùa. Vì vậy, đội nào muốn mượn cầu thủ này nửa mùa phải trả khoảng 3 triệu euro cho Real Madrid, cộng thêm 1,5 triệu euro tiền lương - phần tương ứng trong mức thu nhập 3 triệu euro/năm của Endrick.

Dưới thời Ancelotti mùa trước, dù mới 18 tuổi, Endrick vẫn kịp ghi 7 bàn sau 840 phút thi đấu, trong đó có 5 bàn ở Cúp Nhà vua, trở thành chân sút hàng đầu của đội ở giải đấu này. Thành tích ấy là lời khẳng định rằng anh không thiếu năng lực - chỉ thiếu cơ hội.

Nếu tình hình không thay đổi, việc Endrick rời Madrid trong tháng 1 có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.